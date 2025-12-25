La derecha española felicita a Asfura por su victoria electoral en Honduras

Madrid – Los principales partidos de la derecha y ultraderecha española felicitaron a Nasry ‘Tito’ Asfura, declarado el miércoles virtual presidente electo de Honduras, mientras que el Gobierno español aún no se ha pronunciado sobre los resultados de las elecciones en ese país, que han tardado 24 días en conocerse.

«Su victoria es una buena noticia para la libertad y la democracia, para Honduras, para la región y para España», dijo el líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, en un mensaje en su cuenta de X, que acompañó con una foto de su reunión en Madrid con Asfura.

También le deseó su «más sincera enhorabuena por la victoria electoral».

El miércoles ya se pronunció el presidente del ultraderechista Vox, Santiago Abascal, quien felicitó a Asfura, el candidato apoyado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, por su «clara victoria».

«Enhorabuena a Tito Asfura, presidente electo de Honduras, por su clara victoria, al Partido Nacional y al pueblo hondureño por su determinación frente a los intentos de la familia Zelaya de hacer de Honduras un satélite socialista de las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela», publicó Abascal en X.

Mientras tanto, ni el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ni el ministerio de Exteriores se han pronunciado sobre la victoria electoral de Asfura.

«Papi a la orden», como se conoce a Asfura, un exalcalde de Tegucigalpa abanderado del conservador Partido Nacional, obtuvo el 40,26 % de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal y quien sumó el 39,54 %, escrutado el 99,93 % de las actas, de acuerdo con los datos de la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Tras la declaración del CNE, que demoró por un lento escrutinio especial de 2.792 actas electorales con inconsistencias iniciado el pasado día 18 con cinco días de retraso, Asfura comenzó a recibir mensajes de felicitación de varios países y organismos internacionales.

Desde Washington, en un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a Asfura instando «a todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar con prontitud una transición pacífica de poder al presidente electo».

Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana emitieron un comunicado en el que felicitaron a Asfura como «presidente electo de la República de Honduras tras los comicios celebrados el 30 de noviembre». EFE

(vc)