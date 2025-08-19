La democracia también se defiende con serenidad, convicción y ejemplo: Cossette López

Tegucigalpa – La democracia también se defiende con serenidad, convicción y ejemplo, señaló hoy la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.

La consejera realizó dicha reflexión después de reunirse con el sacerdote franciscano Leopoldo Serrano quien caminó desde el departamento de Copán hasta la capital hondureña pidiendo diálogo a los actores políticos del país.

“Hoy, junto al Padre Leopoldo Serrano, quien caminó desde Santa Bárbara pidiendo respeto, paz y armonía para Honduras, reafirmó que la democracia también se defiende con serenidad, convicción y ejemplo”, señaló la funcionaria.

“Porque ante el pueblo hondureño debemos ser coherentes: desde nuestra fe, perdonar no es rendirse, sonreír no es olvidar, y ofrecer un gesto de respeto nunca será claudicar”, enfatizó.

Cabe señalar que la consejera López se abrazó hoy con el consejero Marlon Ochoa con quien ha mostrado diferencias públicas por la afiliación política de ambos.

Sin embargo, tras la reunión con el sacerdote los dos consejeros mostraron un signo de madurez política al abrazarse y comprometerse a trabajar por el bien de Honduras.