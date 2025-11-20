“La democracia hondureña necesita aliados, vigilancia y un compromiso real con la verdad”: Nasralla

Tegucigalpa – El presidenciable liberal, Salvador Nasralla, participó este jueves en la audiencia: “La democracia en peligro: la lucha por elecciones libres en Honduras”, organizada por la Subcomisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El político remarcó que la democracia hondureña necesita aliados, vigilancia y un compromiso real con la verdad.

Durante la sesión, legisladores estadounidenses analizaron los riesgos que enfrenta la democracia hondureña, así como la importancia de garantizar un proceso electoral íntegro, vigilado y respetado.

Nasralla fue parte activa del encuentro, siguiendo de primera mano las intervenciones, aportes técnicos y preocupaciones expresadas por los miembros del Congreso y organizaciones invitadas.

“Acompañar estos espacios internacionales es fundamental. La democracia hondureña necesita aliados, vigilancia y un compromiso real con la verdad”, señaló Nasralla al finalizar la audiencia.

También destacó el papel estratégico que Estados Unidos cumple como observador y garante del respeto a los principios democráticos en toda la región.

Se comprometió a continuar informando al país sobre los avances, conclusiones y repercusiones derivadas de la sesión de este jueves, así como de las demás actividades en la agenda del candidato, y de todos los esfuerzos orientados a consolidar un proceso electoral confiable y respetado. JS