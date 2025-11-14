La Democracia Cristiana no retirará sus credenciales electorales del CNE

Tegucigalpa – Al menos 10 miembros propietarios y suplentes del directorio nacional del Partido Demócrata Cristiano de Honduras determinó que no retirarán las credenciales electorales de ese partido político del Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo al comunicado firmado por Elsa Vargas Gonzáles, Esteban Pineda, Ana Lizeth Mendez Vargas. Angélica Martin, Karen Guandique, Marvin Fernando Paz, Felícito Avila Ordóñez, Santos Humberto Hernández, Celestino Argueta y Lilian Cerpas, la decisión se tomó tras denuncias de militantes sobre un presunto y masivo tráfico ilegal de credenciales en casi todo el país.

El comunicado detalla que el 1 de noviembre de 2025, en sesión ordinaria del Directorio Nacional del Partido Demócrata Cristiano de Honduras se nombró una Comisión Especial para el manejo y distribución de las Credenciales de los representantes DC en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en las Elecciones Generales que se realizarán el próximo 30 de noviembre.

Tras la publicación de un comunicado informando el nombramiento de esa comitiva desató una avalancha de reacciones airadas, irrespetuosas y amenazantes de numerosos militantes y presuntos militantes.

“La Comisión Especial ha recibido numerosas advertencias de parte de viejos y nuevos militantes sobre un presunto y masivo tráfico ilegal de credenciales en casi todo el país”, cita el comunicado, que aclara que “obviamente no aporta pruebas fehacientes y no acusa a nadie en particular porque no es ningún tribunal de justicia, sin embargo, la credibilidad de muchos de los denunciantes y algunas comprobaciones realizadas por la misma Comisión Especial le confieren suficiente sustento a la información recibida”.

Agrega que el directorio nacional considera que eso es inadmisible desde el punto de vista moral, ético y política y que la DC no debe prestarse, bajo ninguna circunstancia, a avatar este tipo de delito, por lo que determinó no retirar del CNE, las credenciales de los representantes de ese instituto político en las JRV en las elecciones generales del 30 de noviembre. VC