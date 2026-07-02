La decisión sobre Taiwán-China no será nostálgica, ni ideológica: Canciller Agüero

Tegucigalpa – La resolución sobre volver a mantener relaciones con Taiwán o quedarse con las actuales con China se basará en el interés nacional y no en decisiones nostálgicas, promesas de campaña electoral o ideológicas, afirmó la canciller Mireya Agüero.

La ministra de Relaciones Exteriores hondureña destacó que la clave de la decisión son los intereses nacionales, como el impacto de los vínculos actuales con Pekín en materia comercial, económica y política.

La canciller Agüero también subrayó que la decisión sobre el tema Pekín-Taipéi será tomada en Tegucigalpa y que el gobierno estadounidense no influirá en la misma.

Durante la campaña electoral el entonces candidato presidencial del partido Nacional Nasry Asfura prometió que si ganaba los comicios restablecería los vínculos con Taiwán en detrimento de China.

La ministra del Exterior confirmó que han mantenido conversaciones con China y que en las mismas les reprochaban que conocían de encuentros secretos con funcionarios de Taiwán, a lo que Agüero respondió que no han mantenido encuentros con delegados de Taipéi y así lo hizo público la Cancillería.

La alta funcionaria indicó que todavía se encuentran en etapa de evaluación de las relaciones diplomáticas con China, aunque admitió que la parte gubernamental la tienen casi completa a nivel de acuerdos firmados, pero señaló que falta la parte de las alianzas público-privada y las vinculadas con el sector privado.

La canciller Agüero recordó el peso de China en el escenario internacional al ser integrante pleno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y su peso económico internacional.

La responsable de la política exterior del país dijo que deben respetar la continuidad del Estado, en referencia a la decisión del gobierno anterior de romper con Taiwán y establecer vínculos con China, aunque criticó que la administración anterior encapsuló al Estado en un grupo de países y lo aisló del resto. (PD).