La decisión que tomó el Congreso no tiene validez jurídica: CNA

Tegucigalpa – Cristian Nolasco, jefe de comunicaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), señaló hoy que la decisión que tomó el Congreso Nacional no tiene ninguna validez jurídica.

Menos de 24 horas después de su aprobación, por un grupo de diputados oficialistas en el Congreso Nacional, en una sesión sin quórum, el decreto que ordena escrutinio electoral fue sancionado por la presidenta Xiomara Castro y publicado en el Diario Oficial La Gaceta esta noche del viernes (09.01.26).

En el decreto, además de abrogaron el derecho de hacer la declaratoria final del proceso electoral, la mayoría de los diputados de Libertad y Refundación (Libre), piden que el Ministerio Público realice una acción penal contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pese a su publicación, el CNA considera la acción sin validez jurídica, dijo el jefe de comunicaciones.

Reflexionó que Honduras ya cuenta con entes estatales para atender los asuntos electorales.

En ese orden, dijo que no es competencia del Congreso decidir sobre el proceso.

Explicó que el Congreso solo está facultado a actuar si no existe una declaratoria de las elecciones, pero sí existió una declaratoria en tiempo y forma.

Insistió que las acciones del Congreso no tienen sustento jurídico. (RO)