La cuenca Oriental de la Luna, uno de los mayores objetivos de estudio de Artemis II

Los Ángeles (EEUU) – La tripulación de Artemis II logró un avance significativo al realizar un estudio directo de la cuenca Oriental de la Luna, lo que brindará valiosa información sobre esta estructura, formada hace unos 3.800 millones de años, durante un periodo en el que se cree que la Luna y la Tierra fueron impactadas por una intensa lluvia de asteroides y cometas.

El estudio de la llamada Mare Orientale y sus tres anillos encabezaba la lista de objetivos científicos de la nave Orión, que orbitó la Luna este lunes durante siete horas, para adelantar la primera investigación humana de este cráter de unos 950 kilómetros de diámetro situado en el hemisferio sur del satélite natural.

Kelsey Young, jefa de Ciencia y Exploración de la NASA de la misión, ha subrayado que el estudio de esta formación es de «gran importancia», ya que permitirá comprender la formación de los cráteres en diversos planetas debido a impactos producidos por movimientos del Sistema Solar.

Creada por un impacto de película

La cuenca Oriental es la mayor y más reciente formada al final del hipotético Bombardeo Intenso Tardío (LHB), que postula que un cambio repentino en las órbitas de los planetas gigantes -Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno- desestabilizó el cinturón de asteroides y provocó que varias de estas formaciones se estrellaran contra los planetas interiores y sus satélites naturales, entre ellos la Tierra y la Luna.

Es probable que los tres anillos concéntricos de la cuenca se formaran cuando un asteroide de unos 64 kilómetros de diámetro impactó la Luna expulsando una gran cantidad de material- aproximadamente 135 veces el volumen combinado de los Grandes Lagos de EE. UU. -hacia el espacio para luego precipitarse de nuevo sobre la superficie lunar, según datos citados por la NASA.

El material habría ascendido, a modo de maremoto, hasta unos 100 kilómetros por encima de la superficie -más de 11 veces la altura del monte Everest- antes de colapsar, generando fallas tan profundas que atravesaron la corteza hasta alcanzar el manto lunar.

Se cree que posteriormente, el material osciló de un lado a otro hasta asentarse finalmente en los dos anillos exteriores. El anillo interior se habría formado a partir del colapso de un pico que no pudo mantenerse estable.

Un nuevo hito

Aunque la cuenca ya había sido fotografiada por misiones no tripuladas, esta es la primera vez que su «magnificencia» fue vista directamente por el ojo humano, destacó Young.

La tripulación ha empleado el método de observación directa, lo que permite detectar colores y texturas sutiles que pasan desapercibidos ante las cámaras.

«Nosotros los entrenamos para describir las cosas tal como las ven… para tener este diálogo científico», explicó la científica sobre el trabajo de la tripulación de Orión.

En este sentido, Jacob Bleacher, científico jefe de exploración de la NASA, calificó de «extraordinario» escuchar a la tripulación describir las impresionantes vistas que contemplaron durante el sobrevuelo del lunes.

Además, se espera que los astronautas hayan captado «miles de imágenes» de la cuenca Oriental. La misión había transmitido más de 50 gigabytes de imágenes y otros datos este martes.

Remolino lunar

Entre los otros objetivos de estudio de la tripulación de Orión estuvo la cuenca Hertzsprung, un cráter de casi 650 kilómetros de ancho fuertemente erosionado en la cara oculta de la Luna, que ofrece valiosa información sobre cómo evolucionan las formaciones lunares en el tiempo.

Los astronautas también observaron Reiner Gamma, un «remolino lunar» que se espera sea el un sitio de aterrizaje de futuras misiones de aterrizaje al ser considerado como una anomalía magnética, así como Glushko, un cráter brillante de 43 kilómetros de ancho conocido por las franjas blancas, y el brillante cráter Ohm, situado en la cara oculta de la Luna.

Las descripciones y las nuevas imágenes también ayudarán a la NASA a comprender mejor la geología lunar y servirán de base para futuras misiones científicas y de exploración, sentando así los cimientos para establecer una presencia permanente en la Luna antes de emprender las futuras misiones tripuladas a Marte.

Se espera que el módulo Orión regrese el próximo viernes cuando se zambulla en el océano Pacífico frente a las costas de California. EFE