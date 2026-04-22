La cuarta edición de Expo HORECA Honduras consolidará su liderazgo como la plataforma clave para el desarrollo del turismo y la gastronomía

Tegucigalpa – Expo HORECA Honduras celebrará su cuarta edición el próximo 28 y 29 de mayo en Expocentro, San Pedro Sula, consolidándose como el encuentro profesional más relevante del sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías) en el país. Organizado por Brontë Connection y con el respaldo de Grupo Financiero de Occidente como anfitrión principal, el evento reunirá a líderes, tomadores de decisión y proveedores clave.

– En su edición anterior, el evento reunió a más de 5,000 profesionales de todo el país.

– Un punto de encuentro profesional que fortalece la innovación y la formación en hoteles, restaurantes y cafeterías.

El crecimiento sostenido del turismo y la gastronomía en Honduras, junto con la evolución de Expo HORECA, continuará impulsando la necesidad de capacitación, innovación y conexión profesional en el sector. Nacido en Honduras, el evento ha logrado expandirse y posicionarse como una plataforma con alcance regional, con presencia en mercados como Panamá y Guatemala, conectando a la industria más allá de las fronteras.

“En Honduras existe una profunda sed de conocimiento y de herramientas prácticas para crecer. Expo HORECA demuestra el potencial real del sector y lo que puede alcanzarse cuando un país apuesta por profesionalizarlo”, expresó Ligia Illescas, directora de Brontë Connection.

La solidez del evento se respalda en su trayectoria. En su edición anterior, Expo HORECA Honduras reunió a más de 5,000 visitantes profesionales provenientes de más de 40 localidades, entre propietarios, gerentes y directores de hoteles y restaurantes, así como proveedores especializados.

El respaldo de Grupo Financiero de Occidente refuerza el compromiso del sector financiero con el desarrollo del turismo, la gastronomía y las pequeñas y medianas empresas, fundamentales para la dinamización económica y la generación de empleo en Honduras.

“El sector turismo se consolida como uno de los principales motores económicos del país. En 2025, generó más de 800 millones de dólares en ingresos por divisas, posicionándose como una industria clave para la generación de empleo y el impulso del crecimiento económico. En Grupo Financiero de Occidente, reconocemos a Expo HORECA como una plataforma estratégica que contribuye directamente a fortalecer la industria del turismo y la gastronomía, al fomentar la innovación y generar oportunidades reales de desarrollo para miles de emprendedores y empresas en el país”, destacó Leonel Rivas, Gerente Corporativo de Mercadeo y Estrategia Comercial de Grupo Financiero de Occidente.

Para 2026, la agenda académica ha sido renovada junto a Eva Ballarín, consultora internacional en turismo, HORECA y MICE, y asesora de Brontë Connection. El programa contempla dos ejes principales de conferencias: HORECA 360, enfocado en turismo, competitividad y tendencias globales; y HORECA Skills, orientado al desarrollo de habilidades directivas y operativas.

A estos espacios se suman workshops, masterclasses y summits privados con actores clave del rubro, diseñados para ofrecer herramientas aplicables y generar impacto tangible en los negocios de los asistentes.

Con una comunidad en crecimiento y una agenda cuidadosamente curada, Expo HORECA Honduras 2026 se proyecta como una de las ediciones más sólidas e influyentes en la historia del evento, reafirmando su rol como punto de encuentro para el desarrollo del turismo y la gastronomía en el país.

La información oficial sobre Expo HORECA Honduras 2026 se encuentra disponible en www.expohorecahonduras.com.