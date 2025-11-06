La CSJ se equivocó en designar una sala Ad-hoc para conocer solicitud de antejuicio a magistrados del TJE: Kenneth Madrid

Tegucigalpa – El analista Kenneth Madrid señaló este miércoles que al Corte Suprema de Justicia (CSJ) se equivocó al nombrar una sala Ad-hoc para conocer la solicitud de antejuicio a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

“Se han equivocado en la Corte Suprema de Justicia, no es una sala Ad-hoc la que debe conocer, la Ley Procesal Penal dice que el antejuicio debe conocerlo el superior jerárquico de esos magistrados”, declaró Madrid.

Sostuvo que quien tuvo que conocer la solicitud de antejuicio es el superior jerárquico, que en esta ocasión es la Sala de lo Constitucional.

Cabe recordar que el Ministerio Público hizo la solicitud de antejuicio a la CSJ para investigar a los magistrados del TJE, Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, por dar una resolución favorable en los casos del diputado Jorge Cálix y del ciudadano Cristian Adalid Villalobos.

El ente acusador del Estado argumenta que la resolución fue ilegal porque no había quorum en el pleno ante la ausencia de Mario Morazán y los magistrados suplentes.

En ese sentido, la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, designó una sala Ad-hoc con los magistrados integrantes permanentes: Aída Patricia Martínez, Felipe Spears y Luis Discua, quienes conformarán un órgano colegiado, para conocer la petición. AG