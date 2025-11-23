La CSJ puede demostrar este lunes si los magistrados son independientes: Kenneth Madrid

Tegucigalpa – El analista Kenneth Madrid señaló este domingo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene la oportunidad de demostrar que están del lado de la ley.

Este lunes 23 de noviembre, la Sala Constitucional se pone a prueba con dos de los tres recursos que se presentaron contra el estado de excepción. “Vamos a ver si los magistrados son independientes, están del lado de la ley y sobre todo quieren darle al pueblo elecciones libres, transparentes y que los ciudadanos vayan a votar con todos los derechos constitucionales vigentes”, indicó el profesional del derecho.

Madrid aboga por que los magistrados demuestren que sus resoluciones son justas, que están a favor del ciudadano.

Pero, “si no lo hacen, allí quedará en evidencia quienes no están a favor de la ley, sino en favor de un sector político determinado”, agregó.

El analista señaló que pareciera que el Poder Judicial se ha alineado con el resto de poderes del Estado para atacar la institucionalidad, cuando esta, junto a otros órganos de control, son los que deben hacer el equilibrio de poderes en el Estado.

Sin embargo, al ver todos los hechos que han estado dando, afirmó el analista, “pareciera que la CSJ no ejerce ese control sino más bien está alineado con el Poder Ejecutivo y eso causa perjuicio a los órganos electorales porque también han tenido un ataque directo desde el Ministerio Público, un ataque directo desde partido oficialista, Libertad y Refundación, Libre”.

En tal sentido, este tipo de acciones en la Corte Suprema deben tener un balance. “Todos sabemos que la Corte Suprema de Justicia también hay representación de los partidos políticos y uno esperaría que la cordura, el respeto al principio de la legalidad y sobre todo algo elemental, la objetividad y la independencia que deben de tener los jueces sobre todo del Alto Tribunal de Justicia para poder fallar los asuntos sometidos a su conocimiento, que no se vuelva un acusador más”.

Madrid expresó que se espera que la CSJ dé la garantía del debido proceso a todas las personas que están incoadas por requerimientos fiscales. VC