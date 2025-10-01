La CREE anuncia una rebaja en la tarifa eléctrica de 4.55 %

Tegucigalpa – La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) anunció este martes que el último trimestre del año habrá una reducción del 4.55 % en la tarifa de energía eléctrica.

Según lo explicado por los comisionados de la CREE, tras el análisis y la verificación de la información proporcionada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Centro Nacional de Despacho (CND), la diferencia entre los costos de generación reales y proyectados para los meses de junio, julio y agosto de 2025 fue de $ 7,975,509.89 a favor de la ENEE. Sin embargo, a favor de la demanda un monto de $ 69,144,549.56 por saldos diferidos de ajustes anteriores.

La CREE indicó que ha aprobado un ajuste al costo base de generación por un valor de 111.83 USD/MWh, vigente para el cuarto trimestre del año 2025.

“Como resultado de las variaciones de los factores que afectan el costo de generación y la variación del tipo de cambio, se observa una disminución global del precio de la tarifa promedio, la cual pasa de 4.84 HNL/kWh para el trimestre anterior a un valor de 4.62 HNL/kWh estimado para este nuevo ajuste, lo que en términos porcentuales significa una rebaja del 4.55%, detalló la CREE mediante un comunicado. VC