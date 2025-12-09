“La corrupción no es solo un delito: es una fractura moral del Estado y una traición al mandato ciudadano”: Odir Fernández

Tegucigalpa– El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), posteó a través de sus redes sociales que “la corrupción no es solo un delito: es una fractura moral del Estado y una traición al mandato ciudadano”.

El posteo del rector universitario, se da en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción.

“Hoy alzamos la voz frente a un flagelo que ha vulnerado derechos, debilitado instituciones y profundizado la desigualdad”, sostuvo.

Agregó que el país ha sufrido sus efectos en oportunidades perdidas, recursos desviados y una confianza social seriamente dañada.

Por ello, servir desde la función pública no es un privilegio, sino un honor que exige integridad, coherencia y transparencia, aseguró.

Recordó que no hay actos pequeños de corrupción: todos erosionan la justicia y la democracia.

“Hoy renovamos el compromiso con un país más justo, digno y verdaderamente transparente”, apuntó. IR