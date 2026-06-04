La corrupción, es un mal que “golpea” con más fuerza a los pobres y excluidos: Conadeh

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) señaló hoy que la corrupción no es solo un delito, es un mal que desvía recursos de salud, educación, justicia, y golpea con más fuerza a quienes viven en la pobreza y la exclusión, por lo que urgió al Estado hondureño establecer mecanismos de prevención, transparencia, investigación y sanción para los responsables.

En el marco del proceso de construcción de la Política Pública Anticorrupción del Estado de Honduras 2026 que impulsa la Procuraduría General de la República (PGR) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el Conadeh hizo públicas sus consideraciones técnico-jurídicas para que dicho instrumento incorpore, de manera transversal, el enfoque de derechos humanos.

En el documento, el Conadeh subrayó que la corrupción es un fenómeno estructural que distorsiona el ejercicio del poder público, debilita controles democráticos y desplaza el interés general. La corrupción afecta la capacidad del Estado para respetar, proteger y garantizar los derechos de la población.

Con base en estándares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el Conadeh recordó que los actos de corrupción pueden constituir violaciones de derechos humanos al desviar recursos, debilitar servicios esenciales y alterar prioridades estatales, con impactos más graves en contextos de pobreza, exclusión y discriminación histórica.

Jueces y fiscales

Conadeh enfatizó que la eficacia de la respuesta estatal depende de que quienes investigan, acusan o juzgan casos de alto impacto lo hagan en condiciones de seguridad, autonomía e independencia.

Aunque el Sistema Nacional de Protección incluye a operadores de justicia, la CIDH documentó que a abril de 2023 solo 16 (9 %) de 185 casos activos correspondían a este grupo. Además, persisten crisis presupuestarias, retrasos en análisis de riesgo y deficiencias operativas.

“La protección efectiva de quienes investigan y deciden sobre corrupción no solo resguarda su vida, sino que garantiza la independencia judicial, la continuidad de las investigaciones y reduce espacios de impunidad” indicó.

Señaló que, cualquier política anticorrupción debe articular prevención, transparencia, investigación, sanción, protección y reparación con enfoque de derechos humanos para ser jurídicamente consistente y socialmente eficaz.

Aportes

El Conadeh hizo públicos sus aportes al proceso de formulación de la Política Pública Anticorrupción del Estado de Honduras 2026, con recomendaciones técnicas para que el combate a la corrupción se aborde como un problema estructural que vulnera los derechos humanos.

Según el Conadeh, el Estado debe adoptar, derogar o reformar, con carácter prioritario y conforme a las recomendaciones formuladas por Naciones Unidas, los cuerpos normativos necesarios para fortalecer la prevención, investigación, persecución y sanción de la corrupción.

Además, incorporar medidas dirigidas a fortalecer la profesionalización del servicio civil, de modo que la selección del personal en la administración pública responda a criterios objetivos de mérito, capacidad técnica, idoneidad y probidad, con procedimientos verificables de evaluación que reduzcan espacios de discrecionalidad, favoritismo y uso arbitrario de la función pública.

Sobre la transparencia y rendición de cuentas recomendó establecer medidas para fortalecer la función supervisora del Instituto de Acceso a la Información Pública, a fin de que verifique no solo la existencia formal de información publicada por los sujetos obligados, sino su integridad, actualidad, comparabilidad y utilidad práctica para el escrutinio institucional y social.

Otra recomendación se enfoca en que, en la investigación de los casos de corrupción se identifique, qué derechos fueron vulnerados y qué población resultó afectada, no solo el daño al erario.

“Una política anticorrupción sin enfoque de derechos humanos es jurídicamente débil y socialmente ineficaz. El Estado debe garantizar prevención, sanción, reparación y no repetición”, concluyó el Conadeh. (RO)