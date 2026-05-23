La cordillera del Merendón, fuente de vida del Valle de Sula

Ing. René Alfredo Soto Rivera.

Justamente antes de cumplir los 36 años de protección (12-07-90) según el decreto legislativo 46-90, la cordillera del Merendón enfrenta la peor amenaza de su historia al pretender cambiar de categoría de conservación, lo insólito del caso es que ha sido promovida por la institución que tiene la responsabilidad de velar por la conservación de los recursos naturales de Honduras, como lo es el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), reforma heredada por el gobierno saliente.

En relación al acuerdo 092-2025 que motiva y solicita el cambio a la categoría de Parque Nacional, debo de indicar las siguientes incongruencias y el débil soporte técnico en los cuales se fundamentó tal petición, para el caso, Hace mención al convenio de diversidad biológica que Honduras es suscriptor, el cual motiva o solicita la conservación de los ecosistemas y no la reducción de los mismos, el concepto, de uso sostenible que refiere el artículo No. 340 de la Constitución de la República, no significa tampoco hacer uso público de los recursos.

Sin embargo, el decreto de creación de la zona de reserva de la Cordillera del Merendón, decreto No. 46-90 es bien claro en cuanto a las actividades que son prohibidas en dicha reserva y establece un marco legal para declarar nulos todas las acciones que tienen que ver con: construcciones, lineas de distribucion de energia y cables telefonicos, ganaderia y agricultura, cualquier uso de químicos, nuevos asentamientos humanos, cualquier tipo de explotación minera y urbanística entre otras actividades.

El decreto 46-90, fue un paso inmenso a la conservación de las fuentes de agua, no solo para la Gran Ciudad, también para las comunidades de Cofradía y Naco, cuyas fuentes hídricas depende de la cordillera en referencia, de tal forma, que la intención de reducir el área a la cordillera le tocaron la fuente de vida de miles de habitantes que se benefician del agua y de los beneficios directos que brinda la montaña, como son: el oxígeno, la captura del agua, la diversidad biológica, la belleza escénica y las posibilidades de emprender nuevos proyectos y negocios en el gran valle.

Igualmente, no hay que olvidar la conexión que tiene con las zonas productoras de agua como el Parque Nacional Cusuco y otras áreas naturales como la Barra del Río Motagua, las lagunas de Jucutuma y Ticamaya, todos estos ecosistemas están conectados, es un circulo de vida, cuando se elimina el epicentro natural en consecuencia los demás inician un proceso de vulnerabilidad, es muy posible que muchas especies de aves migran de una reserva a otra por: alimentos, reproducción…etc. igualmente sucede lo mismo con las especies migratorias.

Lo sobresaliente, de este acuerdo 092-2025 es que despertó la conciencia ambiental de miles de hondureños que rechazaron tal solicitud de reducción del área de conservación, y que se organizaron en movimientos locales como los Guardianes del Merendon entre otros grupos de apoyo, igualmente, debe de servir para que la Municipalidad de San Pedro Sula realice su trabajo de protección con profesionalismo , contratando al personal competente y realizando la infraestructura necesaria para su control.

El alcalde de la Gran Ciudad Antonio Bogran quién estuvo al frente de la municipalidad en los años 1916-1917, dio un gran paso hacia al futuro al comprar 5,554 hectáreas y las declaró zona de protección, gracias a esa primera gestión hoy miles de residentes en esta importante ciudad tienen agua, una gestión que debe de imitarse y respetarse por las actuales autoridades, La gran ciudad necesitará más agua de cara al futuro, por esa razón debe ir al ordenamiento territorial urgentemente,

Hay que recuperar las áreas verdes, forestar y reforestar áreas, recuperar los bosques de galería de las quebradas y ríos que van a desembocar al mar, fomentar normativas sobre el derecho humano a tener espacios verdes por habitante, según las Naciones Unidas, una persona tiene derecho a tener 9 metros cuadrados verdes, aunque lo ideal son entre 10-15 metros cuadrados por persona., recordemos que el ser humano necesita entre 350.550 litros de oxígeno puro por día, dependiendo de la actividad que realice y su peso.

En relación al consumo de agua por persona se estima que el ser humano necesita o consume entre 130 y 350 litros de agua al dia, esta información se debe multiplicar por la población actual de la ciudad y debería ser objeto de pensar sobre qué es lo que estamos haciendo de cara al futuro, para el caso si la ciudad tuviera una población de un millón de personas entre nativos y visitantes, necesitaría 130,000,000 litros de agua al dia, es decir, 34,342 galones de agua al día lo que significa un consumo de 130,000 metros cúbicos de agua al día.

Si los numeros estan cerca del consumo real sólo para uso doméstico, la situación debe de poner a pensar a todas las fuerzas vivas de la ciudad, porque una ciudad en crecimiento como San Pedro Sula, lo que necesita es asegurar cualquier área cubierta con bosques para garantizar el agua para el mantener el crecimiento y desarrollo, si no es así, estamos a las puertas de una lucha por este liquido que todos necesitan, hay que pensar ya en el reciclaje de las aguas servidas, con plantas de tratamiento y en proyectos de cosechas de agua.

Lo anterior, nos indica que la defensa de la cordillera del merendón es de todos los hondureños no solo de los residentes en la Gran Ciudad, ¡Despierta San Pedro Sula, tu futuro está en peligro!