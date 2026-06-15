La copa de FIFA se exhibe gratis en Miami en el debut de la ciudad como sede del Mundial

Miami– La copa original del Mundial de la FIFA se exhibe de forma gratuita este lunes en la Torre de la Libertad (Freedom Tower) de Miami, que acoge ahora su primer partido del torneo, el de Arabia Saudí contra Uruguay, país latinoamericano que tiene su mayor comunidad en EE.UU. en esta ciudad.

El trofeo podrá apreciarse como parte de ‘Unidad-The World’s Game’, la exhibición oficial que la FIFA tiene en la Torre de la Libertad, en el centro de Miami, para explorar cómo el fútbol se ha consolidado en el deporte más popular del mundo.

«Ocurriendo en el día del primer partido en Miami de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, este evento especial ofrece una oportunidad única para presenciar de cerca el premio más codiciado del mundo del fútbol», indica el Museo de la FIFA en su sitio web oficial.

La exhibición, inaugurada por el director del Museo de la FIFA, Marco Fazzone, y la presidenta del Miami-Dade College (MDC), Madeline Pumariega, estará disponible de forma gratuita en el museo de la Torre de la Libertad, que abre de 10:00 a 18:00 horas.

La muestra sirve como preámbulo al debut de Miami como sede en este Mundial, pues el Hard Rock Stadium, con capacidad para casi 65.000 espectadores, dará el pistoletazo de salida a la participación de Arabia Saudí y Uruguay a partir de las 18.00 hora local (22.00 GMT).

Florida es el estado de EE.UU. con mayor población de origen uruguayo, con más de 16.000 habitantes, según el último Censo, que ubica al Condado de Miami-Dade como la ciudad con más personas de Uruguay de todo el país.

Miami acogerá en total siete partidos del Mundial, incluyendo cuartos de final, el tercer lugar y equipos como Brasil, Colombia y Uruguay. EFE (AD)