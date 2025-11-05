La convocatoria de Arriaga con Honduras complica su presencia en Mestalla

Valencia – El centrocampista del Levante Kervin Arriaga ha sido convocado por Honduras para disputar dos partidos clasificatorios para el Mundial 2026 y llegaría muy justo para jugar en Mestalla ante el Valencia el viernes 21 de noviembre a las 21:00 horas.

La cita frente a Nicaragua tendrá lugar en Managua el 14 de noviembre, mientras que el encuentro frente a Costa Rica se disputará el día 19 en San José (Costa Rica) a las 02:00 horas (hora española), solo dos días antes del partido de la décimo primera jornada de LaLiga EA Sports ante el Valencia.

Esta situación ya provocó en su día que el entrenador del Levante, Julián Calero, se quejara a LaLiga por haber programado el derbi en Mestalla el viernes y el técnico desveló que el Levante había solicitado un cambio de fecha que, hasta el momento, no se ha producido.

Arriaga se concentrará con el combinado hondureño tras jugar este sábado en Madrid ante el Atlético. Honduras es líder del Grupo C con ocho puntos, le sigue Costa Rica con seis puntos, Haití con cinco y Nicaragua con uno, y podría sellar matemáticamente su billete al Mundial del próximo verano. EFE

