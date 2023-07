La Constituyente está en pausa, pero no ha sido olvidada: Carlos Zelaya

Tegucigalpa – El proyecto de instalar una Asamblea Nacional Constituyente se encuentra actualmente en pausa, pero no ha sido olvidado por este gobierno, aseveró en las últimas horas el secretario del Congreso Nacional y hermano del expresidente Manuel Zelaya, Carlos Zelaya.

“La Asamblea Nacional Constituyente, ese proyecto todavía está en pausa, eso no se ha olvidado”, manifestó el congresista oficialista.

Sin embargo, reconoció que actualmente hay una sociedad que no termina de entender que Honduras necesita una Constituyente.

Como no termina de entenderla no queremos imponer cosas, no queremos hacer cosas a la fuerza, dijo el diputado del Partido Libertad y Refundación en una entrevista a un medio regional de Olancho.

En algún momentito este país va a entender que necesita una Asamblea Nacional Constituyente porque hay cosas tan importantes por hacer. Sostuvo.

Consultado sobre la intención de Salvador Nasralla de renunciar a su cargo como designado presidencial, Zelaya contestó que si se cumple este escenario, no podría aspirar a un cargo electoral.

Comentó que se esperará la decisión que tome el designado presidencial.

Aunque indicó que Salvador Nasralla nunca ha acompañado gobierno a pese a que él decidió que Luis Redondo fuera el presidente del Congreso Nacional como la designación de varios ministros afiliados a su partido político.

De la noche a la mañana se ha vuelto un crítico terrible del gobierno de Xiomara Castro, reprochó Zelaya.

No tenemos problemas si se va, no pasa nada, dijo el secretario del Congreso Nacional sobre una posible renuncia del máximo líder del Partido Salvador de Honduras. AG