La Constitución establece que el presidente de la CSJ debe regirse por directrices del pleno: Odalys Najera

Tegucigalpa – La magistrada Odalys Najera sostuvo este viernes que la Constitución de la República ya establece que el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tiene un periodo de duración de siete años y que en ese sentido, se rige por las directrices del pleno.

La magistrada respondió tras ser abordada por la prensa sobre el tema que se está discutiendo en el Congreso Nacional sobre la restitución de las facultades administrativas de la Corte Suprema de Justicia.

El Congreso Nacional aprobó en primer debate el decreto orientado a reformar el artículo 3 del Decreto Legislativo 282-2010, con el propósito de restituir provisionalmente al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) las facultades administrativas del Poder Judicial, actualmente concentradas en la Presidencia del máximo tribunal.

El dictamen, firmado por mayoría de los miembros de la comisión designada por el presidente del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano Molina, concluye que la reforma no implica cambios constitucionales ni altera la estructura esencial del Poder Judicial, sino que corrige —según el documento— una “disfunción normativa” derivada de la aplicación indefinida de una disposición transitoria.

La comisión sostiene que el artículo 3 del Decreto 282-2010, concebido originalmente como una medida provisional mientras se integraba el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, terminó convirtiéndose en un régimen permanente de facto tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Judicatura (Decreto 219-2011) por parte de la Sala de lo Constitucional.

Demandas al Estado

Por otro lado, la magistrada quien integra la Sala Laboral, dijo que fue una reunión productiva, la misma fue solicitada por la Procuraduría General de la República (PGR), decirle a la ciudadanía que desde la Corte Suprema de Justicia somos respetuosos de la Constitución, de la ley, y de respetuosos de la independencia judicial y la independencia de poderes.

No obstante, sostuvo que estos principios que son valiosos hay ciertas coordinaciones que se deben de hacer, no solo con la procuraduría, sino con el secretario del Trabajo, que desde que asumimos la magistratura hemos observado algunas violaciones al debido proceso.

“Hemos ido frenando algunas acciones que desde nuestro punto de vista no han sido correctas, hoy en día encontramos ambiente para poder enderezar esos procesos que no se han realizado de forma correcta”, indicó.

La Constitución de la República ya establece cuál es el canal para embargar al Estado y en ningún momento dice que sea el Banco Central, por lo que todo se debe canalizar a través de la Tesorería General de la República, argumentó.

“Sabemos que existen principios en materia laboral, pero el juez es un tercero imparcial por lo que se valora la prueba de ambas partes y decidir. Nadie está obligado a cumplir decisiones que no son apegadas a ley”, sostuvo. IR