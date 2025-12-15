La comunidad internacional condena el atentado en Sídney y alerta contra el antisemitismo

Redacción internacional – La comunidad internacional condenó este domingo el atentado terrorista contra la comunidad judía ocurrido en Sídney durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá, que provocó 12 fallecidos y 29 heridos, y alertó contra el antisemitismo.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, escribió en la red social X: «Estoy horrorizado y condeno el atroz ataque mortal perpetrado hoy contra familias judías reunidas en Sídney para celebrar Janucá».

«Mi corazón está con la comunidad judía de todo el mundo en este primer día de Janucá, una festividad que celebra el milagro de la paz y la luz que vence a la oscuridad», añadió el secretario general.

Desde Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró «conmocionada por el trágico ataque». «Europa se solidariza con Australia y las comunidades judías de todo el mundo. Estamos unidos contra la violencia, el antisemitismo y el odio», dijo Von der Leyen en un mensaje en redes sociales.

En la misma tónica se expresaron líderes nacionales europeos como el canciller alemán, Friedrich Merz, quien se mostró consternado. «Este es un ataque a nuestros valores comunes. Debemos poner fin a este antisemitismo, aquí en Alemania y en todo el mundo», escribió en X.

También el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó sus condolencias a Australia por el atentado «terrorista antisemita». Francia «comparte el dolor del pueblo australiano y seguirá luchando sin descanso contra el odio antisemita que nos hiere a todos, dondequiera que ataque», declaró Macron en sus redes sociales.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, escribió en X: «Noticias profundamente angustiosas desde Australia. El Reino Unido envía nuestros pensamientos y condolencias a todos los afectados por el terrible ataque en Bondi Beach».

También desde este país, el rey Carlos III y su esposa, Camila, se mostraron «consternados y profundamente entristecidos por el atroz ataque terrorista antisemita», dijo en un comunicado el monarca, que también es jefe de Estado de Australia.

Otros países europeos como España o Polonia también condenaron el atentado sufrido por la comunidad judía en una playa de Sídney.

Desde Estados Unidos, su secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en X: «Estados Unidos condena enérgicamente el ataque terrorista en Australia dirigido contra una celebración judía. El antisemitismo no tiene cabida en este mundo». escribió Rubio en un mensaje en X.

Por otra parte, desde Israel, su presidente, Isaac Herzog, condenó el ataque y urgió al Gobierno australiano a combatir «la enorme ola de antisemitismo». «Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que tome medidas y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola a la sociedad australiana», dijo.

Mientras, el primer ministro israelí, Bejamín Netanyahu, relacionó el «llamamiento a un Estado palestino» por parte de Australia con el tiroteo de Sídney. «Su llamamiento a un Estado palestino echa leña al fuego del antisemitismo. Recompensa a los terroristas de Hamás», afirmó.

Y desde Nueva Zelanda, su primer ministro, Christopher Luxon, ratificó el apoyo de su Gobierno a Australia, ante el atentado terrorista. «Australia y Nueva Zelanda son más cercanas que amigos; somos familia. Estoy conmocionado por las escenas desgarradoras en Bondi», expresó en un mensaje a través de Facebook.

Otros países geográficameante lejanos de Australia, como Argentina, también condenaron el atentado. El presidente argentino, Javier Milei, escribió en su cuenta de X: «Horror. Lo hacen en el inicio de Janucá. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así ‘porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo’. Ánimo!».

Asimismo, desde países árabes llegaron condenas al atentado de Sídney, como es el caso de Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), el Líbano y Jordania, desde donde manifestaron su rechazo al «terrorismo» y advirtieron contra el discurso del odio y el «extremismo».

Y no faltaron tampoco los mensajes de repulsa de países como Irán, India o Sudáfrica. JS