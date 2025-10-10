La Colonia, líder del sector de supermercados y una de las marcas más queridas por los hondureños

Tegucigalpa– Con una sólida trayectoria de 50 años, Supermercados La Colonia, la cadena preferida y más cercana al corazón de las familias hondureñas, ha sido nuevamente reconocida como una de las marcas más amadas del país, según la investigación “Lovemarks de Centroamérica 2025” realizada por la revista Estrategia & Negocios.

En esta edición, la cadena figura entre los primeros seis puestos en categorías clave, destacando como referente en Atención al Cliente, Marca Más Amada, Marca Insignia y Comercio.

Los consumidores valoran en La Colonia su trato cálido y empático, el personal altamente capacitado, la comunicación transparente, así como la respuesta ágil, el uso de tecnología que mejora la experiencia de compra y las promociones que fortalecen la conexión con sus clientes.

Supermercados La Colonia agradece al pueblo hondureño por convertirla en una de las marcas más queridas y confiables del país, un reconocimiento que impulsa a la empresa a seguir ofreciendo una experiencia de compra inigualable, basada en calidad, cercanía y calidez humana. IR