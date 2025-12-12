La COAH llama a evitar quema de llantas como medida de protesta

Tegucigalpa – La Coalición Ambiental de Honduras (COAH) emitió un comunicado este viernes expresando preocupación ante el recurrente uso de la quema de llantas como mecanismo de protesta, recordando que esta acción es un delito ambiental que pone en riesgo la salud, el aire, la fauna, los animales domésticos y la infraestructura del país.

La COAH alertó que la quema de llantas no es únicamente una expresión aislada de descontento social: es también un reflejo de profundas falencias éticas y morales, del desconocimiento de la legislación ambiental vigente y de los delitos contemplados en el Código Penal de la República, así como de los compromisos internacionales asumidos por Honduras en materia de cambio climático y biodiversidad.

“En un contexto marcado por corrupción, falta de transparencia, debilitamiento de la educación cívica y ambiental y un creciente descontento ciudadano, estas prácticas lejos de generar soluciones, agravan la crisis ambiental, deterioran la salud pública, afectan la economía y dañan irreversiblemente la infraestructura y los ecosistemas del país”, reza el comunicado emitido este día.

La coalición refirió además que en los últimos años, Honduras ha registrado algunos de los niveles más altos de contaminación del aire y bruma, así como el mayor número de incendios forestales documentados en los últimos 100 años, por lo que la quema de llantas profundiza aún más una crisis ambiental ya extrema.

“La COAH exhorta a enfrentar las causas estructurales que alimentan el descontento social, la falta de transparencia en la gestión pública y la corrupción que debilitan la confianza ciudadana”, señalaron los especialistas aglomerados en la coalición. VC