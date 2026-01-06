La clase política debe trabajar junta, dice diputado Lara sobre la presidencia del CN

San Pedro Sula – El diputado liberal Marlon Lara señaló que los hondureños mandaron un mensaje a la clase política de trabajar juntos, en referencia a las negociaciones por la presidencia del Congreso Nacional.

“El pueblo ha mandado un mensaje a la clase política que tiene que trabajar juntos, ponerse de acuerdos el país hay que sacarlo adelante, la gente quiere paz, tranquilidad y un clima de empleo”, dijo al canal HCH.

Comentó que los hondureños decidieron ejercer el sufragio favoreciendo con el 81 % al bipartidismo político, 49 diputados al Partido Nacional y 41 al Partido Liberal.

Indicó que el bipartidismo debe producir resultados positivos para que sigan que vale la pena votar y la democracia.

Lara señaló que cada partido debe demostrar la capacidad de armonizar y consolidar con las distintas fuerzas políticas esos 65 votos o más que se necesitan.

Reafirmó que el Partido Liberal tiene aspiraciones para buscar la presidencia del Congreso Nacional argumentando que es un contrapeso al Partido Nacional que ganó la titularidad del Poder Ejecutivo. AG