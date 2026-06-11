La ciudad natal de Camilo Sesto abre un museo que recorre su vida personal y artística

Alcoy– Uno de los sueños de Camilo Sesto se materializó este jueves con la inauguración de un museo dedicado a él en su ciudad natal, Alcoy (Alicante, este de España), que repasa la vida personal y profesional de este reconocido artista a través de 2.000 piezas.

El museo está dividido en dos plantas, en la primera de las cuales se accede a la parte del museo vinculada a la carrera profesional del artista, con un primer espacio, a modo de pequeño escenario con un proyector, destinado al mensaje de bienvenida del propio artista a los visitantes, actuaciones, eventos y un karaoke, aunque este último aún no está habilitado, explicó la directora del museo, Marián Miralles

En esta zona también se encuentran elementos que recuerdan a los estudios de grabación donde Camilo registró algunos de sus grandes éxitos como ‘Vivir así es morir de amor’ o ‘Algo de mí’, además de una colección de discos de oro y platino y de un reproductor estilo ‘vintage’ en el que poder escuchar las canciones que más triunfaron.

En la planta inferior hay una serie de objetos, como camisetas y fotografías, cervezas etiquetadas con su cara, una estatuilla mandada por unas fans de México y una equipación del Club Deportivo Alcoyano firmada por él, entre otros, vinculados a sus seguidores y también a su vida más personal e íntima.

Miralles detalló que el espacio reúne unas 2.000 piezas sobre Camilo Sesto, donadas por su familia y sus clubes de fans, además de contar con algunos espacios inmersivos con vídeos y audios sobre el cantante.

La madre del hijo del artista, la mexicana Lourdes Arnelas, afirmó en un encuentro con periodistas que para la familia “significa muchísimo” y adelantó que va a ceder más objetos para el museo, entre ellos letras originales que se van a enmarcar y más discos. “Estamos encantados y espero que la gente lo venga a ver”, concluyó. EFE (AD)