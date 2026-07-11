La ciudad china de Xian, pionera en el turismo del futuro con una IA experta en patrimonio

Xian (China) – Hacerse una foto como un emperador de la dinastía Tang, examinar una reliquia reconstruida píxel a píxel o consultar a una inteligencia artificial (IA) entrenada para dominar la cultura local: así es el nuevo turismo que el Grupo de Inversión Cultural de Shaanxi (SCG) y Huawei buscan implantar en la ciudad de Xian.

Para lograrlo, ambas compañías han puesto en marcha conjuntamente BoGuan, un gran modelo de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) al que han nutrido con el patrimonio cultural e inmaterial de la provincia de Shaanxi (centro) y diseñado para convertirse en el mayor experto digital de una de las urbes más antiguas de China.

En los últimos años, en gran parte por ser hogar de los famosos Guerreros de Terracota, la región ha visto una explosión de visitantes con unos 862 millones de turistas domésticos registrados en 2025 y un aumento de turismo extranjero del 98,14 % interanual, según cifras proporcionadas por el director general adjunto del SCG, Pang Bo, en una reciente presentación a medios.

El pasado dentro del móvil

La aplicación más visible para el turista es Zhiying Camera, a través de la cual puede fusionar su imagen en escenas que, con precisión histórica y en pocos segundos, le muestran vestido con la indumentaria de la dinastía Tang (618-907), cuando Xian —Changan entonces— era la capital y una de las ciudades más pobladas y cosmopolitas del mundo.

«Estás en un lugar precioso y quieres hacerte una buena foto, pero el sitio está lleno de gente y no es fácil conseguirla. Con la IA puedes hacerla igualmente», explica Wang Peng, director de Negocio de Turismo Cultural de la Plataforma de Computación de Huawei.

El LLM también funciona como asistente de viaje inteligente con el que los turistas pueden interactuar por mensaje o voz para planificar rutas, responder preguntas en tiempo real u obtener recomendaciones personalizadas.

Wang recalca que, mientras que «antes solo podías escuchar explicaciones en puntos fijos, ahora puedes interactuar con el modelo en cualquier momento y lugar», en referencia a su papel de ayuda en museos.

Entre otras aplicaciones, el modelo también apoya la reconstrucción digital de piezas históricas o la generación de vídeos comerciales basados en el patrimonio de la región. El objetivo, en palabras del directivo, es «presentar la cultura con mayor precisión y compartirla de forma más amplia».

Los datos, pieza clave

Detrás de esos resultados se encuentra la manera en que se construyó el modelo. Para garantizar la fiabilidad de las respuestas, imágenes o vídeos generados, BoGuan fue alimentado con más de 1.200 millones de datos sobre el patrimonio provincial, usando tanto metraje de vídeos como grabaciones de audio o modelos tridimensionales, además de piezas de texto.

Jin Yan, presidente del Grupo de Tecnología Cultural Digital e Inteligente de SCG, subraya esa base de datos como elemento diferenciador de modelos generales y garantía de rigor histórico.

«La reproducción del contenido es más precisa y se ajusta mejor a las realidades históricas», en comparación con modelos generalistas, explica, poniendo como ejemplo detalles como las diferencias en la indumentaria de distintos períodos.

Jin también destaca el valor de su construcción «totalmente nacional», en la que los chips Ascend 910C de Huawei -alternativos a los procesadores occidentales que dominan el mercado global- se combinan con modelos de lenguaje de código abierto y cerrado ya existentes, sobre los que se ha levantado la capa especializada en patrimonio cultural.

El nuevo estándar

El resultado es BoGuan, lanzado en septiembre de 2025 y presentado por SCG y Huawei como el primer modelo multimodal comercial del mundo para el turismo cultural, una industria que se incorpora así a la revolución mundial de los grandes modelos de lenguaje.

Edric Chu, director general de la oficina de Huawei en Shaanxi, auguró que la inteligencia artificial se convertirá en infraestructura fundamental y pasará a ser «el estándar» para museos y lugares de interés turístico.

«La IA no es simplemente un conjunto de tecnologías», opina Chu, que asegura que se ha convertido en un factor clave capaz de activar milenios de patrimonio cultural, transformar las experiencias de viaje e impulsar al sector. JS