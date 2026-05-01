La CICIH, otra petición del sector obrero este 01 de mayo de 2026

Tegucigalpa – La instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), fue otra de las peticiones del sector obrero en las marchas de este 01 de mayo, Día del Trabajador Hondureño.

– Una comisión anticorrupción internacional es un sueño largamente exigido por los hondureños para combatir la impunidad en el país.

Históricamente, Honduras ha enfrentado altos niveles de corrupción, con escándalos que involucran a altos funcionarios y que han erosionado la economía y la democracia. La CICIH se propuso como un ente independiente, con capacidad para investigar y acusar, similar a modelos internacionales exitosos.

Hoy los trabajadores volvieron a clamar por su instalación en Honduras como un mecanismo de lucha contra la corrupción, un flagelo que roba miles de empleos.

En las marchas del sector obrero en Tegucigalpa se pudieron leer varios carteles que pedían la instalación de la CICIH ya.

“El pueblo trabajando, los corruptos robando, con la CICIH los vamos sacando”, reza una de los carteles que adornó las marcha de este 01 de mayo.

La CICIH representa una esperanza para combatir la corrupción en Honduras, pero su establecimiento enfrenta obstáculos políticos, legislativos y de voluntad.

La instalación de la CICIH sigue pendiente, ya que requiere un acuerdo bilateral con la ONU, garantías legales de independencia y autonomía, y la aprobación de reformas como la Ley de Colaboración Eficaz.

La no instalación de un mecanismo de lucha contra la corrupción revela la falta de voluntad política para combatir los tentáculos de la corrupción que lejos de lejos de ser cortados de raíz continúan expandiéndose en el país centroamericano. (RO)