La CICIH no es de los temas que más le preocupan a la población, justifica Gilberto Ríos

Tegucigalpa – A criterio de Gilberto Ríos, uno de los principales dirigentes del Partido Libre, la instalación de una Comisión Internacional Anticorrupción, conocida como la CICIH, no es de los temas que más le preocupan a la población.

“En el tema de interés electoral que hay en la población, la CICIH no es de los temas que más les preocupan. No es que no sea importante, les recuerdo que nosotros estuvimos en las calles por años para que la CICIH viniera al país”.

Este martes 03.06.2025 se cumplen 1 mil 222 días desde que la presidenta hondureña prometiera durante su toma de posesión que en los siguientes 100 días instalaría la comisión internacional anticorrupción, que se constituyó en la principal oferta de su campaña electoral. Nada de eso pasó.

[LEER] En sus estertores la cuarta prórroga para instalar la CICIH, principal oferta de Castro

En otro apartado, el también asesor del gobierno, pidió evitar los enfrentamientos por discrepancias políticas en las calles, pero ante la consulta que cuando eran oposición ellos recurrían a esos escenarios, refirió que eran escenarios totalmente diferentes porque el pueblo se enfrentaba ante un gobierno que era dirigido por un narcotraficante.

“La violencia aparece cuando los problemas estructurales no se pueden resolver por vías racionales”, esgrimió.

Rechazó los señalamientos de la diputada Maribel Espinoza que los califica igual de corruptos y con ligues al narcotráfico que la administración anterior. “Ella es la abogada de los banqueros, que defiende la oligarquía, que tiene más de 25 pares de lentes de mil dólares cada uno, que hace deportes extremo, Fórmula 1… evidentemente no estamos hablando de la misma realidad del pueblo hondureño”, expuso.

Dijo que el narcovideo en el que aparece Carlos Zelaya no debe quedar nunca fuera del foco, aunque aplaudió que el cuñado de la presidenta Xiomara Castro se haya apartado de sus cargos y que además se pusiera a la disposición del Ministerio Público.

“El video no constituye delito, pero moralmente queda sepultado para participar en política. Ese video es una excepción y no demuestra lo que es el Partido Libre. Él era un dirigente muy importante que cometió un error y tiene que pagarlo”, expresó.

Insistió que moralmente es condenable el video, pero penalmente no acarrea responsabilidad. JS