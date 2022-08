La CICIH debe instalarse, pero no puede ser un cuarto poder, sugiere exdiputado hondureño

Tegucigalpa – Reynaldo Ekónomo, exdiputado del Partido Nacional por el departamento de Cortés, dijo este lunes que la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), debe realizarse pero que el mecanismo no venga a sustituir la institucionalidad y tampoco convertirse en un cuarto poder.

Inicialmente dijo en declaraciones a la cadena radial América Multimedios que no es correcto que un mecanismo externo llegue a la nación centroamericana y sustituya las funciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Ministerio Público (MP).

En ese sentido, el parlamentario indicó que la idea es que ellos –CICIH-, tengan la capacidad de realizar procesos de investigación científica y se le dé todas las condiciones en el aspecto logístico y económico para que estén en el país y luchen contra la corrupción y la impunidad.

Asimismo añadió que está a favor que el mecanismo externo venga, pero difiere con ellos es que vengan y sustituyan los tribunales porque son una institución establecida constitucionalmente, “por lo que, no podemos convertir a la CICIH en un cuarto poder para Honduras”.

Además refirió que el gobierno de Libertad y Refundación (Libre) ya tiene más de 7 meses en el poder y es lamentable que no haya cumplido su promesa de campaña política para instalarla “no es culpa de nadie más de que la Comisión aún no esté en el país (…) así que la ropa de hoy no se puede secar con el sol de ayer”. JP