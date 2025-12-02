La china DeepSeek lanza nuevos modelos de IA y equipara su rendimiento a Gemini y GPT-5

Pekín – La empresa china de inteligencia artificial (IA) DeepSeek presentó sus nuevos modelos de razonamiento avanzado, que según la compañía alcanzan un rendimiento comparable al de sistemas estadounidenses como Gemini 3 Pro y GPT-5, pese a las limitaciones del país asiático en el acceso a semiconductores avanzados.

DeepSeek afirmó, en un artículo publicado en su cuenta oficial de WeChat -semejante a WhatsApp, censurada en China- este lunes, que el modelo bajo la denominación V3.2 «alcanza el nivel de GPT-5» en pruebas públicas de razonamiento, mientras que la variante V3.2-Speciale estaría «solo ligeramente por debajo de Gemini-3.0-Pro» en estas tareas.

La firma indicó además que Speciale incorpora capacidades de demostración matemática derivadas de su modelo DeepSeek-Math-V2 y que ha logrado «medallas de oro» en competiciones como la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO) y la Olimpiada Internacional de Informática (IOI).

El artículo subraya que V3.2 es el primer modelo de la compañía que integra razonamiento en el uso de herramientas tanto en opción estándar como en modo de pensamiento, lo que permitiría «respuestas más detalladas y precisas» mediante ciclos combinados de análisis y llamadas a funciones externas.

DeepSeek sostiene que la mejora deriva de un corpus sintético de entrenamiento para agentes con más de 1.800 entornos y 85.000 instrucciones complejas.

La firma ha puesto el modelo V3.2 a disposición de la comunidad en plataformas como Hugging Face y ModelScope, mientras que la variante Speciale estará disponible solo a través de API «por su mayor consumo de tokens», precisó.

Pese a los avances, DeepSeek reconoce que V3.2 «todavía queda por detrás» de sus homólogos estadounidenses en eficiencia de tokens y conocimiento del mundo, y asegura que aspira a cerrar esa brecha ampliando la potencia computacional disponible para el preentrenamiento.

En las últimas semanas, DeepSeek ha ampliado su apuesta por modelos más eficientes con el lanzamiento de DeepSeek-OCR, un sistema multimodal capaz de comprimir texto mediante percepción visual y procesarlo con menos recursos computacionales, disponible en código abierto.

La firma también ha ganado visibilidad internacional después de que su modelo V3.1 liderara un experimento de inversión automatizada frente a sistemas como GPT-5 y Gemini 2.5 Pro, consolidando su presencia en el competitivo ecosistema global de IA.

Fundada en Hangzhou, DeepSeek forma parte de la nueva ola de desarrolladores chinos de IA de código abierto, junto con Baidu, Tencent o Alibaba. Sin embargo, algunos expertos advierten que las estrictas regulaciones sobre contenido en China podrían limitar la expansión internacional de estos sistemas. EFE

(vc)