La Chico rechaza nueva normativa de ordenamiento territorial y urbanismo del Distrito Central

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Gustavo Boquín, emitió este viernes un reclamo institucional al alcalde capitalino, Jorge Aldana, por la reciente aprobación y publicación de la nueva normativa de ordenamiento territorial y urbanismo para el Distrito Central.

Boquín expresa en la nota enviada al edil capitalino que la normativa ha sido aprobada sin contar con el consenso de la industria de la construcción, sin el acompañamiento técnico de los gremios especializados y sin responder a las condiciones reales, físicas, sociales, económicas y operativas de la ciudad.

Agregó además que la Chico dejó constancia escrita, oportuna y reiterada de su no acompañamiento, no aval y no respaldo al proceso tal como fue conducido, así como de la necesidad de un plazo razonable para una revisión técnica y jurídica integral.

La nota expone que durante el proceso, se le aseguró a la industria que el análisis se realizaría de forma conjunta, que se construirían acuerdos y que las observaciones técnicas presentadas serían consideradas.

No obstante, “nada de eso ocurrió. Las propuestas formuladas por Chico sustentadas en criterios técnicos, experiencia operativa y conocimiento profundo del territorio fueron ignoradas, y el proceso derivó en una aprobación acelerada, carente de sustento técnico y científico suficiente”, cita la nota enviada a Aldana.

Para la industria de la construcción, la forma en que esta normativa fue aprobada evidencia una decisión tomada a “mata caballo”, más orientada a cumplir objetivos políticos coyunturales que a garantizar un instrumento normativo serio, aplicable y beneficioso para la ciudad. “Le advertimos oportunamente que el texto carecía de claridad técnica, coherencia operativa y seguridad jurídica. Aun así, se avanzó de manera unilateral”, reclaman los constructores hondureños.

La nota deja claro que la Chico no se opone al ordenamiento territorial ni a una visión de ciudad de largo plazo. “Lo que rechazamos es la imposición de normas débiles, mal estructuradas y desconectadas de la realidad, aprobadas sin consenso y sin el rigor técnico mínimo que una ciudad como Tegucigalpa exige”, destacó la industria en su nota.

“Esta Cámara no asume responsabilidad alguna por los efectos negativos que se deriven de la aplicación de esta normativa, y nos reservamos el derecho de ejercer las acciones administrativas, institucionales y legales que correspondan en defensa del sector, de la inversión y del desarrollo ordenado de la ciudad”, advierte la Chico al tiempo que señaló a las autoridades edilicias que aún están a tiempo de corregir. VC