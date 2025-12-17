‘La celda de los milagros’, el drama mexicano de un niño atrapado en el cuerpo de un padre

Ciudad de México.- Con un mensaje de esperanza, el próximo 25 de diciembre se estrena ‘La celda de los milagros’, una película mexicana dirigida por Ana Lorena Pérez que cuenta la historia de superación de un padre con discapacidad neurológica y condenado injustamente por un crimen que nunca cometió, explicó a EFE este miércoles el actor mexicano Omar Chaparro.

«Terminé llorando cuando lo leí, me conmovió hasta las lágrimas y, al mismo tiempo, sabía que iba a ser un reto. Es un personaje difícil, complejo, con muchas capas y con una línea delgada donde puede salir todo mal», confesó al hablar de la cinta que protagoniza.

De ‘La celda de los milagros’ destacó que se «parece mucho» a ‘Forrest Gump’ (1994) y ‘La vida es bella’ (1997), sus dos películas favoritas, de modo que animó a los espectadores a que acudan al cine para ver una cinta «muy bien construida y con una visión muy profunda».

De hecho, subrayó que cuando rodaba las escenas en la cárcel «ni siquiera tuvo que actuar» gracias al papel de los más de 70 extras, muchos de los cuales con un pasado carcelario.

«Se tomaban muy en serio su papel. Cuando la directora decía ‘grítenle a Héctor’, la gente nada más me gritaba, me escupía y me tocaba», detalló el actor, nacido en el estado mexicano de Chihuahua (noroeste) hace 51 años.

Para construir el personaje de Héctor, padre de una hija de cinco años que acaba en prisión de forma injusta, Chaparro explicó que acudió a una escuela para «observar cómo se mueven y piensan los niños», ya que él encarna a un adulto con una discapacidad que le hace comportarse como un niño pequeño.

La «problemática» que sufren los migrantes en Latinoamérica

Aunque no sea el tema central, también se aborda la cuestión migratoria desde una perspectiva diferente: la «problemática» que sufren los migrantes en México y en otros países latinoamericanos, de la que «rara vez hablamos», apuntó Chaparro.

A pesar de la crudeza de la historia, valoró que el filme, rodado a caballo entre Colombia y México, tiene un final feliz y esperanzador.

«Ahorita que es cuando hacemos el recuento de lo que hicimos bien, lo que hicimos mal. Creo que esta película nos confronta un poco y nos obliga a vernos en Héctor, a tratar de poner una pausa, no a correr tanto», agregó.

En su opinión, «la cereza del pastel» lo pone el tándem que conforma con Mariana Calderón, actriz de cinco años que hace de su hija en la película: «Esa naturalidad, esa vulnerabilidad, esa espontaneidad, es un regalo», apuntó. EFE/ir