La CCIC lanza la campaña ciudadana “Si votas, ganamos todos”

San Pedro Sula – La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) lanzó este lunes la campaña “Si votas, ganamos todos”, una iniciativa ciudadana que busca motivar a la población hondureña a participar masivamente en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

Durante la presentación, el presidente de la CCIC, Karim Qubain, afirmó que cada voto cuenta, y cuando todos ejercen el sufragio se fortalece la democracia, da certidumbre y construye un país donde prevalece la voluntad de la mayoría.

La CCIC hizo un llamado a sus afiliados y a la población en general a convertirse en motivadores dentro de sus familias, comunidades y empresas, para que nadie se quede sin ejercer su derecho al voto.

«Cuando la gente se queda sin votar, pierde la oportunidad de incidir en el rumbo de Honduras. Por eso hacemos un llamado especial a los jóvenes y a los empresarios: el voto de cada uno es necesario para lograr un proceso libre, limpio y transparente”, subrayó Qubain.

Asimismo, destacó que como representantes del sector empresarial organizado de la zona norte, sabe que la estabilidad política y social es la base para el crecimiento económico, la generación de empleo y la confianza que necesita Honduras.

«Por eso, insistimos en la importancia de que este proceso se desarrolle de manera pacífica, libre y transparente, con reglas claras, respeto entre los actores políticos y total garantía de que será la voluntad de la mayoría la que determine a los ganadores”, expresó..

También hizo un llamado especial a los jóvenes: “No se queden sin participar. Su voto, su decisión, es necesaria. Ustedes tienen en sus manos la posibilidad de marcar el rumbo de Honduras y de demostrar que la juventud es protagonista en la construcción del futuro de nuestro país”.

Como parte de su compromiso cívico, la CCIC anunció que también organiza presentaciones con los candidatos presidenciales, junto con los aspirantes a la alcaldía de San Pedro Sula de cada partido político, con el objetivo de que expongan sus propuestas y escuchen las inquietudes del sector empresarial que representa a miles de empleadores y trabajadores en la región.

La campaña “Si votas, ¡ganamos todos!” será difundida a través de los canales de comunicación institucional de la CCIC, incluyendo redes sociales y comunicación interna con sus empresas afiliadas, con el fin de multiplicar el mensaje y alcanzar a la mayor cantidad de ciudadanos posible. AG

