La Casa Natal de Picasso muestra a la mujer como creadora frente al papel de musa o modelo

Málaga (España) – Frente al papel tradicionalmente otorgado en la historia del arte a la mujer como musa o modelo, la nueva exposición temporal del Museo Casa Natal Picasso, en Málaga (sur de España), resalta su rol como creadora al reunir por primera vez una selección de obras de su colección firmadas por mujeres.

Son más de 40 piezas de una treintena de artistas entre las que figuran Marisol Escobar, Dorothea Tanning, Helen Frankenthaler, María Elena Vieira da Silva, Roser Bru, Hannah Collins, Marisa González o Susana Solano, bajo el título ‘Ni musas ni modelos’.

Como señaló este jueves en la presentación el comisario de la muestra, Mario Virgilio Montañez, estas obras «iban apareciendo al ordenar los fondos, perfectamente conservadas con su firma y su fecha, y pedían un poco más de atención y de tiempo, y quizás un acto de justicia con lo que durante décadas había permanecido guardado».

Para Montañez, la «primera enseñanza» de esta exposición es que «los museos no son depósitos pasivos, sino instituciones vivas que deciden qué se expone».

El arco cronológico de las piezas seleccionadas abarca desde 1973 hasta 2009 y «no es arbitrario, porque coincide con el periodo en el que la Casa Natal fue consolidando su colección de arte contemporáneo», según el comisario.

Eran años en los que las mujeres artistas «ya estaban presentes en los círculos internacionales del arte, aunque con frecuencia infrarrepresentadas», y muchas de estas piezas les llegaron «gracias a la generosidad» de las propias creadoras o de coleccionistas privados.

Según el comisario, esta exposición supone además «un reconocimiento a la historia» del Museo Casa Natal Picasso, cuyo objetivo es difundir la obra del famoso pintor español, y es «una forma de pedir disculpas por ese tiempo perdido».

«Queríamos demostrar que la Casa Natal es capaz de mirarse al espejo sin miedo y ver que, junto a la figura central de Picasso, hay otras igualmente necesarias y que llevaban décadas esperando que alguien las reuniera», agregó. EFE