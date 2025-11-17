La Cartuja, escenario de la final de la Copa del Rey de España tres temporadas más

Redacción Deportes – El estadio La Cartuja de Sevilla será el escenario de la final de la Copa del Rey de España al menos durante tres temporadas más, de 2026 a 2028, según acordó este lunes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Así lo acordó este lunes la junta directiva de la RFEF, reunida en un hotel de Sevilla (suroeste de España), ciudad que este martes acoge el España-Turquía, correspondiente a la última jornada de la fase de clasificación europea para el Mundial 2026.

Ambos equipos se juegan la primera posición del grupo E, aunque España tiene las mayores opciones de clasificación, pues suma 15 puntos (por los 12 de Turquía) y una diferencia goleadora de +19 por +5 de los turcos. Además, en el duelo directo entre ambos el equipo de Luis de la Fuente se impuso por 0-6 al de Vincenzo Montella.

La Cartuja albergará en abril próximo la final copera por séptima edición consecutiva. Es la sede de la final desde la temporada 2017-2018.

El actual campeón de la Copa del Rey es el F.C. Barcelona, que se impuso en la final de la temporada pasada al Real Madrid por 3-2 en la prórroga del encuentro. EFE