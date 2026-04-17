La caricia del papa a los niños enfermos del hospital de San Pablo de Duala (Camerún)

Duala (Camerún).– El papa León XIV vistió este viernes el hospital San Pablo de Duala, la capital económica de Camerún, donde pudo pasar algunos momentos con los niños ingresados a quienes dedicó algunas palabras y caricias.

En su visita privada al hospital, durante su tercera jornada en Camerún, el papa ofreció consuelo a los niños, las mujeres y el personal que atiende a los pacientes en una situación particularmente difícil, según informó el Vaticano.

Acompañado por el director, recorrió varios departamento y después de un momento de reflexión en la capilla, el pontífice estadounidense a se detuvo en el patio para saludar brevemente al personal y a algunos pacientes «expresando su esperanza de que la visita fuera un signo de consuelo en sus vidas» e impartió su bendición a todos los presentes .

«Algunos pacientes hoy pudieron estrechar la mano del Papa, quien, con una ternura conmovedora, abrazó el sufrimiento tanto de niños como de adultos. Su bendición se extendió a todos, incluyendo a las familias presentes, antes de saludar a cada paciente individualmente», explicaron los medios vaticanos

Al finalizar la visita, partió hacia el aeropuerto para regresar a Yaundé, donde se reunió con estudiantes y académicos de la Universidad Católica de África Central. EFE/ir