La capital da bienvenida al 2026 con sonoros estallidos por cohetes

Tegucigalpa – Los capitalinos le dieron la bienvenida al año 2026 con reventazón de juegos pirotécnicos, cohetes y la quema de monigotes.

El bullicio comenzó desde antes que el reloj marcara las 12.00 de la noche. Las carreras de bombas, juegos artificiales y quema de pólvora se unieron en estruendos que anunciaron la llegada del año nuevo.

En los barrios y colonias capitalinas no faltó la quema del monigote. Figuras de políticos, artistas, deportistas y hasta presidentes simbolizaron la tradición que se resiste a morir.

En una noche con bajas temperaturas los cielos se adornaron de espectaculares juegos pirotécnicos y el bullicio se apoderó de la ciudad que con el paso de los minutos se fue cubriendo de humo.

Cabe mencionar que la venta, comercialización y almacenaje de pólvora está prohibida en el Distrito Central, pero los habitantes de la ciudad siempre se la ingenian para quemar algunos lempiras dándole rienda suelta a una tradición de antaño.

Honduras vivió un convulso 2025 marcado por crisis política que se manifestó hasta el último día del año. La ocasión no fue desaprovechada para quemar los malos recuerdos y darle la llegada al nuevo año con mucha esperanza. JS