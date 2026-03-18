La capital hondureña vibrará este sábado con el Party de Verano

Tegucigalpa– A pocos días de que se viva el Party de Verano en Honduras con la participación de al menos 15 artistas internacionales y nacionales, la capital hondureña vibrará de una verdadera fiesta que tendrá una duración de 12 horas.

El 21 de marzo, el Estadio Chochi Sosa se llenará de música, energía y miles de fanáticos con la llegada de Party de Verano 2026, un festival que promete convertirse en uno de los eventos musicales más esperados del año en la capital hondureña.

El festival urbano más grande del año contará con 15 artistas en un solo escenario entre ellos Ryan Castro, Jowell & Randy , Kapo , Dalex , Nio García, Demphra, Fresh Bodden , Juan Freer, KingTana , Raffy Booyah , Los Bohemios, Flow Nation, Club House, Electro Tegus.

Entre los artistas principales estará el reconocido dúo puertorriqueño Jowell & Randy, famosos por su estilo único y una larga lista de éxitos que han marcado generaciones dentro del reguetón.

Junto a ellos también se presentará Ryan Castro, una de las figuras más populares del género urbano en la actualidad.

El escenario también vibrará con el talento de Kapo y Fresh Bodden, quienes aportarán su estilo fresco y contagioso al festival, prometiendo una noche llena de ritmo, fiesta y los éxitos que dominan las plataformas musicales.

Los organizadores informaron que el estadio Chochi Sosa estará habilitado al público desde las 2:00 de la tarde para que la gente pueda ingresar tranquilo al Party de Verano.

Los capitalinos no se pueden perder de este festival que durará 12 horas y la experiencia será diferente a otros conciertos ya que el público disfrutará de diferentes ritmos musicales. IR