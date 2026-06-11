La capital continúa bajo emergencia hídrica, recuerda UMAPS que vaticina duro inicio del 2027

Tegucigalpa – El gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, recordó hoy que la capital continúa bajo emergencia hídrica y vaticinó un duro inicio del 2027.

Aunque en la capital las lluvias han persistido los últimos días, aseguró que estas no son suficientes para cubrir la demanda de agua solo en Tegucigalpa.

Boquín explicó que los embalses necesitan al menos dos temporadas de invierno para recuperar el 100 % de la capacidad de almacenamiento.

Asimismo, señaló que para estos meses espera que recuperen un 15 % y para septiembre y noviembre otros 15 %, por lo que al cierre del invierno podrían quedar los embalses con un 60 % de su capacidad para enfrentar el próximo año.

“Los primeros meses del año, enero, febrero, marzo y abril del próximo año, van a ser duros”, zanjó.

Actualmente el servicio de suministro de agua potable se está brindando con racionamientos cada tres días.

Sin embargo, se prevé que en los próximos meses el suministro se podría prestar cada cinco días.

Finalmente, el funcionario instó a los capitalinos “a ahorrar el agua”, ya que las lluvias registradas hasta ahora no han sido suficientes para satisfacer la demanda de la población.