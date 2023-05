La cantante Tina Turner muere en Suiza a los 83 años

Ginebra-La cantante Tina Turner falleció hoy a los 83 años de edad cerca de Zúrich (Suiza), según anunció su portavoz en un comunicado.

«Tina Turner, la ‘Reina del Rock’n Roll’, murió, destaca el escrito.

La representante de la cantante detalló que la cantante estadounidense murió «tras una larga enfermedad» en su casa de Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza.

Las reacciones en el mundo no se han hecho esperar y se resalta que no se puede utilizar mejor definición para ella: la reina del rock and roll. Nada menos. Tina Turner ha muerto este miércoles a los 83 años, según ha confirmado su representante. “Tina Turner ha fallecido en paz hoy a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza)”, afirma el comunicado. “Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”.

Turner fue una de las artistas más grandes de todos los tiempos, conocida por éxitos como What’s Love Got to Do with It y The Best.

Annie Mae Bullock, cantante, compositora, bailarina y actriz, la reina del rock durante décadas. Nadie como ella ha conseguido, con su torrente de voz y la energía de sus piernas, combinar el soul con el rock’n’roll.

Tina Turner se retiró del mundo de la música en 2009, a los 70 años, dejando atrás 50 años de carrera, más de 200 millones de discos vendidos y todo un legado reunido en 22 álbumes, 12 de estudio, 3 en directo y 7 recopilatorios. Además, obtuvo 21 nominaciones a los Premios Grammy, de las cuales ganó ocho estatuillas.

Nacida en Brownsville, Tenessee, el 26 de noviembre de 1939, estaba afincada en Suiza y poseía esta nacionalidad desde 2013.LB