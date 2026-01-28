La cantante mexicana Kenia Os muestra su registro más personal y visual con nuevo álbum

Ciudad de México – La cantante mexicana Kenia Os, de 26 años, ofrecerá en su próximo álbum su registro «más personal» con unas canciones que explotarán el peso de lo visual para representar una etapa de su vida con una energía «totalmente diferente» tras más de un año de creación, según explicó la artista en una entrevista con EFE.

‘K de Karma’ se estrenará el próximo 19 de marzo, pero la cantante ya ha ido publicando algunas de las canciones más destacadas del trabajo que «más le ha costado hacer» en toda su carrera, una propuesta distinta a su etapa anterior en el tono y la forma al representar un «universo de sentimientos».

«Siento que van a amar muchas de las canciones. Otras les va a costar, como lo ha sido ‘Belladona’, que es una canción muy diferente (…) Este es el álbum que más me ha costado en toda mi carrera», señaló Kenia Os.

Sin embargo, la artista valora de su último trabajo la importancia que tiene «lo visual» y, al echar la vista atrás, aprecia lo que ha madurado como profesional desde que empezó con 18 años, cuando «no sabía nada del medio y grababa todo» desde su ciudad, la costera Mazatlán, ubicada en el estado de Sinaloa (noroeste).

El resultado de esa evolución fue ‘K de Karma’, una especie de «obra de teatro» confeccionada tras un año de creación y quince días de rodaje en los que -detalló- «salía de casa a las seis de la mañana y llegaba a las diez, a las once o a veces hasta más tarde».

«Yo no vivo para la aprobación de la gente»

Es por eso que se siente «muy orgullosa» de su trabajo, de modo que, añadió, si la gente «no lo entiende o no lo sabe apreciar, no es mi responsabilidad», si bien expresó su deseo de que sus seguidores puedan «sentirse representados» con sus nuevas canciones.

«Al final del día yo no vivo para la aprobación de la gente. Yo vivo para mi aprobación y para lo que a mí me hace sentir feliz como artista y como persona, y creo que también eso es muy importante», sentenció.

Kenia Os, convertida en un fenómeno viral y con más de 18 millones de seguidores en la red social Instagram, valora positivamente la acogida que están teniendo sus canciones, y menciona lo «impresionante» que es para ella que personas le digan que «mi música los ha salvado, que los ha sacado de depresiones, que los motiva a seguir todos los días».

No obstante, es conocedora del lado negativo de las redes sociales, un aspecto que «no es fácil» de gestionar porque la gente tiene «opiniones tan divididas acerca de tu físico», más si cabe cuando eres una mujer, lamentó.

«Creo que en el mundo (…) vales por cómo te ves, vales por lo linda que seas, por lo delgada que seas, por tu color de piel o por tu apariencia en general. Eso es algo muy complicado, porque al final del día somos seres humanos imperfectos, y es algo que me ha tocado aprender», comentó.

Respecto a su relación con la fama, separó su faceta como artista de su vida personal, recordando cómo al principio «el personaje te come», por lo que tienes que saber «tener los pies en la tierra».

Preguntada por sus próximos pasos profesionales, la cantante desea crecer internacionalmente y «pegar en España para hacer conciertos allá», sin olvidar su agradecimiento por el público mexicano, del que aprecia su «fidelidad» y «apoyo» durante estos años. EFE