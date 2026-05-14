La cantante Malú renace con ‘Quince’: «Me ha dado paz, estoy en el lugar que quiero estar»

Madrid.– Después de celebrar el 25.º aniversario en el mundo de la música, la cantante española Malú presenta ‘Quince’, el número de álbumes que ha grabado y con el que recuerda la edad que tenía al comienzo de su carrera artística, desde la mirada de la mujer sin máscaras y muy segura de sí misma que es ahora.

«Estoy en el lugar en el que quiero estar», dijo este jueves en una entrevista con EFE, satisfecha del resultado del nuevo disco y exultante con la organización de la gira que tiene previsto que comience este verano y en la que interpretará más de 58 canciones, todo un recorrido por su vida musical.

Afirma que ‘Quince’ (Sony) es un disco que le ha dado muchísima paz: «Me siento bien conmigo misma, después de toda mi vida tratando de entender quién soy, dónde estoy, qué es lo que me hace sentir mal». Encontrar ese lugar y poderlo contar lo considera un triunfo.

Es un álbum que hace referencia a sus inicios adolescentes, cuando se describe como una niña tímida e insegura, con muy poca capacidad de enfrentarse a un mundo de adultos, que tras vender más de un millón de copias con su primer disco tuvo que afrontar responsabilidades.

«Tenía que hacer entrevistas, viajes, ponerme delante de una cámara -recuerda-, hacer un montón de cosas que por mi personalidad no podía». Es ahí cuando empieza a crear un personaje: «Me decía: esta no me ayuda nada», comenta refiriéndose a sí misma.

Una manera de protegerse, pero que al mismo tiempo le hizo olvidarse de esa niña, hasta que le tocó parar por una lesión en el tobillo. «Me di cuenta del tiempo que había pasado sin hacer caso a esa niña que llevaba tiempo tirándome de la falda diciéndome: ¡Hazme caso!».

En ese momento, confiesa, es cuando se dio cuenta de que estaba «harta de caretas», es «como vivir en Halloween constantemente», y «emocionalmente era agotador». Y apostilla: «Me gusta mucho más quien soy a día de hoy».

Una máscara que generó sumida en el síndrome del impostor y que no protege, sino que crea «más inseguridad».

Este trabajo le ha permitido liberar sus miedos. «Sin necesidad de fingir ni una nota, ha servido para liberarme», precisa.

Así que recomienda a sus seguidoras más jóvenes que, en cualquiera de sus comienzos amorosos, laborales o escolares, recuerden «quererse a sí mismas, descubrir quién eres y lo que quieres, no esperar a que tus necesidades te las cubra otra persona».

De nuevo con amigos

‘Todo sabe a ti’ abre este disco con canciones que claman a un amor transformador y vitalizante, al no correspondido; a los errores ajenos y propios en una relación y a lealtad entre amigos, como la de los que se ha rodeado de nuevo.

Pablo Alborán ha compuesto el único tema ya conocido, ‘El intento’, como ya lo hizo en ‘Ausente’.

La artista que más veces ha logrado llenar el pabellón Wizink Center de Madrid (14), también ha vuelto a contar con Vanesa Martín en ‘Donde te vi’, con Luis Fonsi en ‘Ahora no’, y con Beret en la desgarradora ‘Rota’.

Todos ellos son sus «grandes traductores emocionales», pues han escrito lo que ella quería contar y cómo lo quería contar, explica: «Probablemente, sea el regalo más grande que me vayan a hacer en toda la vida».

La cantante considera que el álbum está compuesto por las canciones que quiere su gente. «En el que me van a reconocer más, a la que ellos quieran escuchar», incide.

Por ello, se siente incapaz de quedarse con una sola de las canciones. «No he podido hacerlo nunca. Ni siquiera intervengo en el orden en el que deben salir».

Ansía subirse a un escenario -aunque aún sin fechas- para hacer un recorrido sonoro por los 28 años de carrera. «Le pongo mucha pasión a la vida, me gusta vivir las cosas con intensidad y nada te puede dar más que un concierto», asegura.

En este repaso a su vida se arrepiente «de muchísimas cosas, muchísimas -recalca-, pero al mismo tiempo de ninguna porque, si no, me hubiera comido el suelo de boca, no me sentiría como me siento hoy, ni habría aprendido lo que sé», concluye Malú. EFE