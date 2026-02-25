La cantante Kenia Os revela fechas para su próxima gira ‘K de Karma’ en México

Ciudad de México – La cantante mexicana Kenia Os anunció este martes las fechas para su próxima gira ‘K de Karma’ con la que recorrerá seis ciudades de México, arrancando por su natal Mazatlán en el estado mexicano de Sinaloa.

Mediante un comunicado, la empresa promotora Ocesa, apuntó que esta será la oportunidad con la que la artista presente los temas de su más reciente disco, en el que destacan canciones como ‘Belladona’, la cual cuenta con más de ocho millones de reproducciones en Spotify,

La compañía también precisó que la preventa de los boletos para los clientes Banamex empezará el este jueves a las 11:00 hora local (19:00 GMT), mientras que la venta general estará disponible un día después.

Las ciudades elegidas por la intérprete del pop latino están distribuidas en el sur del país en Mérida (1 de mayo) y Oaxaca (20 de mayo), el norte en Monterrey (30 de mayo) y Mazatlán (25 de abril), así como el centro en León (16 de mayo) y la Ciudad de México (17 de mayo).

Aunque en esta ocasión Kenia Os, de nombre Kenia Guadalupe Flores Osuna​, no tendrá paradas internacionales su música ha logrado tener repercusión en países como Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Honduras.

El álbum ‘K de Karma’ revelará al público su repertorio completo el 19 de marzo de este año, ya que al momento solo están disponibles al público ‘Una y otra vez’, ‘Belladona’ y ‘Tú y yo x siempre’.

En 2023, Kenia Os recibió su primera nominación al Latin Grammy debido a su cortometraje, Universo K23, compitiendo en la categoría de Mejor Video Musical Versión Larga. EFE