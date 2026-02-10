La cantante española Rosalía prepara una tortilla de patatas en una entrevista con Vogue

Nueva York.– La cantante Rosalía preparó una tortilla de patatas en una entrevista con la revista Vogue, un día antes de publicar el videoclip ‘Sauvignon Blanc’, una de las canciones más escuchadas de su más reciente producción musical ‘LUX’.

La catalana grabó un video cocinando la receta para la sección ‘Now Serving’ del canal de YouTube de Vogue, que se publicó este martes, a la vez que apareció en la portada de la edición especial de primavera del medio.

En la portada, bajo el título ‘Rosalía a la velocidad de la luz’, la cantante posa con un vestido blanco, color que ha identificado su nueva era, y con el halo rubio que se tiñó en medio de un directo de Instagram el día de la presentación de la portada de ‘LUX’ en Madrid.

Durante la grabación de la receta, en cambio, iba vestida de negro.

La colaboración de la cantante con la revista, considerada la biblia de la moda, llega unas horas antes de que se estrene el videoclip de su canción ‘Sauvignon Blanc’, incluida en su cuarto álbum de estudio.

En el video hace un gesto al lanzamiento al ofrecer a dos amigos una copa de variedad de vino originaria de Francia.

«Las guapas saben abrir botellas de vino y se las abren ellas mismas», bromeó mientras abría una botella de Sancerre, un vino elaborado al 100 % con la uva sauvignon blanc, que según explicó probó por primera vez con el cantante Pharrel Williams.

La receta de la tortilla de la cantante catalana sí lleva cebolla y además confiesa ser «generosa» con ella, en contra de aquellos que prefieren la receta solo con patatas y huevo.

«La cebolla está buenísima y le da el punto así dulce», opina en el video.

En medio de la elaboración, Rosalía preparó un vermú «como se hace en el Baix Llobregat (Cataluña)» con patatas, preferiblemente «de la churrería de al lado de casa», una lata de mejillones, un bote olivas y un poco de salsa Espinaler, un condimento típico en la cocina catalana hecho a base de vinagre, pimentón rojo y otras especias.

La cantante también elaboró el clásico ‘Pa amb Tomàquet’ para acompañar la tortilla. EFE/ir