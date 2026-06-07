La campeona del mundo derrota 2-0 a Honduras en amistoso internacional rumbo al Mundial 2026

Tegucigalpa– La Selección de Argentina venció 2-0 a Honduras este sábado en un partido amistoso disputado en el Kyle Field de College Station, Texas, Estados Unidos, como parte de su preparación para la Copa Mundial United 2026.

El encuentro permitió al combinado albiceleste afinar detalles de cara a la cita mundialista, aunque sin la participación de su máxima figura, Lionel Messi, quien no vio acción durante el compromiso.

El conjunto sudamericano abrió el marcador al minuto 37 por medio de Lautaro Martínez, quien transformó en gol un lanzamiento penal luego de una falta cometida por el defensor hondureño Meléndez sobre Nicolás Tagliafico dentro del área. Antes de la anotación, Argentina había dominado las acciones y estuvo cerca de marcar con un potente remate de Giovani Lo Celso que impactó en el poste.

Honduras tuvo pocas oportunidades ofensivas durante el encuentro. Su primer disparo al arco llegó al minuto 19 a través de Rodríguez, quien intentó sorprender desde fuera del área, aunque su remate se fue por encima de la portería defendida por Juan Musso. La escuadra catracha mostró orden defensivo en varios pasajes del partido, pero le costó generar peligro en ataque.

En la segunda mitad, Argentina amplió la ventaja al minuto 54 gracias a Giuliano Simeone, quien definió dentro del área tras recibir una elegante asistencia de taco de Lautaro Martínez. La jugada colectiva fue ampliamente celebrada por los aficionados presentes en el estadio texano y confirmó la superioridad del actual campeón del mundo.

El amistoso también dejó espacio para los debuts internacionales. Por Argentina sumaron sus primeros minutos con la selección mayor Santiago Beltrán, Tomás Aranda y Nicolás Capaldo, mientras que por Honduras destacó el estreno de Keyrol Figueroa con la camiseta de la Bicolor.

Con este resultado, Argentina continúa su preparación mundialista, mientras Honduras obtiene valiosas conclusiones de cara a sus próximos compromisos internacionales. IR