La campaña se acentúa desde el poder, pese a denuncias ante la justicia

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro se ha dedicado en los últimos meses a realizar campaña política a favor de la presidenciable del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.

En cada visita que realiza la mandataria hondureña en el interior del país para inaugurar o supervisar la construcción de un proyecto, aprovecha el momento para promover la candidatura presidencial de Moncada.

Cada intervención reitera su mensaje que el proyecto oficialista de refundación del país debe seguir por los próximos cuatro años, pero que debe ser de la mano de Rixi Moncada.

La semana pasada, Castro entregó bono cafetalero y ganadero a los productores en el municipio de Trojes en el departamento de El Paraíso, oriente de Honduras.

Durante el evento, un ciudadano cantó una canción dedicada a la candidatura de Moncada frente a la presidenta y su hijo Héctor Manuel Zelaya.

Más temprano, Castro afirmó que si la población vota por un presidenciable de la oposición política causará un retraso de 12 años en Honduras.

“Hay cuatro candidatos que son los mismos y votar por ellos es retroceder y volver a los 12 años y siete meses de persecución y de olvido”, expresó Castro.

Asimismo, cuando Rixi Moncada realiza un evento de su campaña política, es transmitido por los canales oficiales del Estado pese a denuncias ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). PD