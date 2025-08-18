Caminata dejó en evidencia que el pueblo cristiano defiende la democracia y la unidad de Honduras: Pastor Gerardo Irías

Tegucigalpa – El presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, pastor Gerardo Irías, aseguró que la caminata de oración realizada el pasado sábado marcó un precedente a nivel nacional e internacional, al mostrar la masiva participación de la población en defensa de la paz, la unidad y la democracia.

“Estamos contentos, felices, no queremos hablar de lo negativo. El precedente que marcó esta caminata es muy importante porque a los candidatos a presidentes les quedó evidenciado que el pueblo cristiano es un pueblo de Dios. Deben recordar que Dios es quien quita y pone reyes, y nadie va a jugar con la democracia y la paz de esta nación”, expresó Irías.

El líder evangélico subrayó que la manifestación fue pacífica y que quienes no reconozcan la magnitud de la convocatoria “están ciegos”.

Irías recalcó que la Confraternidad no tiene enemistad con ningún partido político, pero sí se pronuncia contra las acciones que atenten contra los valores patrióticos y democráticos. “Siempre vamos a estar defendiendo lo moral y lo espiritual, siendo defensores y garantes de que se mantenga el orden en este país”, indicó.

El pastor recordó que en el pasado se violentó la Constitución durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, lo que no debe repetirse. Aseguró que la multitudinaria caminata mostró que Honduras está dispuesta a decir presente en momentos de crisis.

“El pueblo ya lo vimos en las calles, fue una convocatoria masiva. No pueden jugar con una convocatoria del pueblo. Somos soldados de Cristo, y estamos dispuestos a defender nuestra patria”, prosiguio.

El líder religioso calificó la caminata como “increíble” donde miles de hondureños en más de 50 ciudades participaron de forma masiva en un ambiente de paz y fervor patriótico que marcó la jornada.

De acuerdo con Irías, en la capital se congregaron más de 200,000 personas, llenando casi por completo el bulevar Suyapa. “Vimos un pueblo que inundó las calles… el Espíritu Santo se movió de una manera poderosa donde todos pudimos sentir su presencia. Eso quedó en evidencia y no hay duda de lo que ocurrió”, expresó.

El líder evangélico sostuvo que la caminata fue un claro mensaje de unidad y fe: “Estamos felices, llenos de gozo porque nuestro Dios cuando convoca, lo hace de una manera extraordinaria.

Irías también destacó el respeto mostrado por los participantes, resaltando que no se exhibieron banderas políticas, únicamente la Bandera Nacional. Asimismo, valoró la cobertura de los medios de comunicación y la presencia de oficiales de la Policía Nacional como testigos del evento.

Ante las críticas que circularon sobre las cifras de asistencia, el pastor afirmó que la evidencia visual “arrastra más que las palabras”. En ese sentido, llamó a no “manchar” lo que calificó como un precedente histórico tanto a nivel nacional como internacional.

Finalmente, reiteró que la Confraternidad Evangélica seguirá siendo garante de la paz, la moral y los valores espirituales en Honduras, comprometiéndose a mantenerse en oración y en defensa de la democracia.LB