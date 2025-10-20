La Cámara de Comercio Internacional reconoce a CCIC como «Cámara del Mes»

San Pedro Sula – La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) ha sido distinguida por la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) como “Cámara del Mes” a nivel global.

Este reconocimiento que destaca su liderazgo en innovación, inclusión y fortalecimiento institucional dentro del movimiento cameral mundial.

El reconocimiento, otorgado por el Consejo Mundial de Cámaras (WCF por sus siglas en inglés) de la ICC, resalta el papel de la CCIC como una fuerza impulsora de la transformación económica y la innovación social, destacando su compromiso con el crecimiento inclusivo, la transparencia y la resiliencia democrática.

La CCIC fue destacada por sus proyectos en el portal empresarial, el programa de empoderamiento de la mujer, el Bazar del Sábado, proyectos de transparencia y gobernanza, e niciativas de digitalización y sostenibilidad.

El artículo resaltó que el enfoque de la CCIC “demuestra que la innovación no siempre requiere grandes presupuestos, sino liderazgo sólido, mentalidad colaborativa y compromiso con las necesidades de la comunidad”.

El presidente de la CCIC, Karim Qubain, expresó que este reconocimiento honra profundamente y reafirma su compromiso de seguir impulsando la competitividad, la confianza y la participación ciudadana desde el sector empresarial.