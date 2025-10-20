La caída del príncipe Andrés: 35 años de quebraderos de cabeza para la monarquía británica

Londres.- La caída en desgracia aparentemente definitiva del príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, tras renunciar el viernes a todos sus títulos y honores reales, culmina más de tres décadas de polémicas que han lastrado la reputación del que fuera el hijo predilecto de la difunta reina Isabel II.

Desde sus primeros contactos en los años 90 con el magnate estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein, hasta sus controvertidas actividades empresariales, sus supuestos vínculos con un espía chino y las acusaciones de abuso sexual a una menor formuladas por Virginia Giuffre, la vida de Andrés ha sido un constante quebradero de cabeza para la monarquía británica, lo que le llevó a retirarse de la vida pública en 2019 y a que su madre le despojara de sus títulos militares en 2022.

Década de 1990: El príncipe conoce en 1999 a Epstein a través de la novia de este, Ghislaine Maxwell, aunque su secretario aseguró que la relación se remontaba a principios de los 90. En el juicio a Maxwell, también colaboradora del magnate que fue condenada por trata sexual, se relató que Andrés estuvo en el avión privado de Epstein con una menor de 14 años a mediados de los 90.

10 de marzo de 2001: Giuffre afirma haber mantenido relaciones sexuales con Andrés a los 17 años en Londres y Nueva York, y haber participado con él en una orgía en la isla privada de Epstein; Andrés niega ser quien aparece en una fotografía de esa época.

6 de diciembre de 2010: Es fotografiado junto a Epstein, recién salido de prisión tras una condena por delitos sexuales, y grabado en su apartamento de Manhattan, lo que provoca un escándalo en Reino Unido.

21 de julio de 2011: Renuncia al cargo de enviado especial del Reino Unido para el Comercio y la Inversión, que ocupaba desde 2001, por la repercusión de las imágenes y grabaciones.

2 de enero de 2015: Buckingham califica de «categóricamente falsas» las acusaciones de Giuffre, presentadas en documentos judiciales estadounidenses bajo un seudónimo.

6 de enero de 2015: Reaparece en el Foro Mundial de Davos sin hacer comentarios.

19 de agosto de 2019: Tras la muerte de Epstein y la aparición de nuevos informes, Buckingham indica que Andrés está «consternado» y niega haber cometido conductas indebidas.

21 de agosto de 2019: Reconoce que se «equivocó» al mantener relación con Epstein tras su primera condena en 2008.

16 de noviembre de 2019: En una desastrosa entrevista en un famoso programa de la BBC, Andrés intenta justificar su relación con el empresario, muy bien conectado con la élite, y niega haber conocido a Virginia Giuffre, lo que provoca una condena pública masiva y cuestiona gravemente su credibilidad.

20 de noviembre de 2019: Anuncia su retirada de la vida pública, con «permiso» de la reina, tras la presión de empresas y organismos que rompieron vínculos con él.

9 de agosto de 2021: Giuffre presenta una demanda civil en Nueva York por abuso sexual cuando tenía 17 años.

13 de enero de 2022: Buckingham anuncia que Andrés pierde todos sus títulos militares y patronazgos reales y que defenderá su caso como «ciudadano privado».

15 de febrero de 2022: Alcanza con Giuffre un acuerdo extrajudicial confidencial, estimado entre 10 y 12 millones de libras (11,5 y 13,8 millones de euros), y así evita el juicio.

13 de diciembre de 2024: Tras surgir acusaciones sobre un presunto espía chino, la oficina de Andrés aclara que cesó toda relación con él.

17 de octubre de 2025: Anuncia que renuncia a todos sus títulos y honores reales para evitar que acusaciones surgidas en un libro póstumo de Giuffre, quien se suicidó en abril de 2025, «distraigan» el trabajo de la familia real.

20 de octubre de 2025: Algunos diputados británicos solicitan que se otorguen al Parlamento competencias para poderle retirar formalmente los títulos, al margen de lo que decida la familia real. EFE/ir