La caida del fiscal

Carlos Medrano

Periodista

Nunca en la historia de Honduras habíamos tenido un Fiscal General de la República como el Abogado Johel Antonio Zelaya Álvarez, electo de manera oscura (algunos dicen que ilegal) al no lograr la mayoría calificada y utilizando un mecanismo alternativo dentro del Congreso como fue la Comisión Permanente.

El Congreso Nacional, en manos del más incapaz e inepto en la historia del país, Luis Redondo, al no tener la mayoría calificada para elegir al Fiscal, nombró una Comisión Permanente que sustituyó las funciones y atribuciones del pleno del Legislativo, logrando imponer a su “compañero y correligionario”.

El notario Zelaya esta en la picota pública (columna de piedra o madera, situada en lugares públicos o entradas de pueblos durante la época virreinal y medieval, usada para exponer a los reos a la humillación, castigo y a veces ejecución), debido a su evidente e inexcusable negligencia e intervención a favor del Partido LIBRE, en las últimas elecciones primarias y generales en Honduras.

En las elecciones internas, el pueblo hondureño esperó que el Fiscal procediera legalmente contra quienes atrasaron el proceso de entrega del material electoral que perjudicó el proceso electoral en departamentos claves como Francisco Morazán.

Denuncias señalaron al Consejero Marlon Ochoa y Roosvelt Hernández como los principales actores que pretendieron bloquear el proceso de entrega de las urnas, generando el descontento del electorado que esperó estoicamente en las diferentes escuelas capitalinas.

Antes no tocó ni con el pétalo de una rosa a Carlón Zelaya, hermano del expresidente Mel, quien apareció en un video con narcotraficantes, negociando apoyo económico para la campaña política, porque eso perjudicaba evidentemente a LIBRE.

En aras de sacar de la autoridad electoral a la Consejera Cosette López, -como lo pretendió LIBRE-, el polémico Fiscal presentó públicamente audios sobre un supuesto plan de fraude electoral sin el debido proceso y sin verificar la autenticidad de dichos audios, a todas luces elaborados con Inteligencia Artificial.

Bajo el argumento, según él, de ser parte de su función de persecución penal, era evidente que Johelito estaba obedeciendo ordenes de la cúpula de su partido político.

El Fiscal intervino en un momento sensible, difundió audios en plena tensión preelectoral, con el claro propósito de descalificar, procesar e influir en contra de la Consejera López e incidir en la opinión pública y en el proceso electoral recién pasado.

El exregidor de Reitoca, Francisco Morazan, ahora deberá enfrentar el juicio político que lo más seguro lo echará del cargo, pero además podrán venir acusaciones de abuso de autoridad, violación al debido proceso y el uso indebido del cargo.

La suerte esta marcada para este pobre personaje que llegó bajo el manto de la ilegalidad, pero que ahora deberá responder por sus entuertos y por andar de carreta obedeciendo a un partido político que lo más seguro lo dejará solo, en la más insólita llanura y al borde de la cárcel.

Johelito llego sin pena ni gloria y le pegaron una patada en el c… sirviendo de ejemplo a muchos de funcionarios que abrigados de soberbia se enferman con el poder y se enloquecen haciéndole caso a un supuesto “líder” quien merece también ser juzgado por sus desafueros.

Johelito debe servir de espejo para los pasados y presentes funcionarios que creen que ellos son la ley y que pueden hacer cuanta estupidez se les ocurra sin tener consecuencias legales sobre su comportamiento.