La cadena CBS News reduce en un 6 % su plantilla y cierra su cadena de radio tras un siglo

Nueva York – La cadena estadounidense CBS News reducirá en un 6 % su plantilla y cerrará su cadena de radio, CBS News Radio service, tras un siglo en antena, según informaron este viernes varios medios tras consultar el mensaje con el que la directiva informó a sus empleados.

La plantilla fue notificada este mismo viernes con un comunicado firmado por la redactora jefe de CBS News, Bari Weiss, y el presidente de la cadena, Tom Cibrowski.

«Hoy reducimos el tamaño de nuestra plantilla, y los empleados que se vean afectados serán notificados al final del día. Reconocemos que este es un momento difícil para quienes dejarán CBS News. Porque no se trata solo de nombres en una lista. Son compañeros talentosos y comprometidos que han sido fundamentales para nuestro éxito», arranca el mensaje, compartido en redes sociales por algunos periodistas.

La emisora de radio, fundada en 1927, se despedirá el próximo 22 de mayo y cerrará las «aproximadamente 700 emisoras».

«Esta decisión implica la supresión de todos los puestos de trabajo del equipo de CBS News Radio. Somos conscientes de lo difícil que resulta esta noticia para nuestro personal y sus compañeros, que han trabajado codo con codo con nosotros para cubrir algunas de las noticias más importantes de nuestro tiempo», apuntaron en otro comunicado recogido por Deadline

En torno a unos 70 trabajadores podrían ser despedidos en este segundo recorte de personal en la cadena desde que David Ellison asumió como presidente y director ejecutivo de Paramount Skydance en agosto de 2025.

El nuevo líder del conglomerado de medios, en el que se encuentra la cadena, propuso recortar unos 2.000 puestos de todos los servicios de Paramount para lograr mayores ahorros.

«No es ningún secreto que el negocio de las noticias está cambiando radicalmente, y que necesitamos cambiar junto con él. Nuevas audiencias están surgiendo en nuevos lugares, y estamos avanzando con planes ambiciosos para crecer e invertir de modo que podamos estar ahí para ellas. Eso significa que algunas partes de nuestra redacción deben hacerse más pequeñas para dejar espacio a las cosas que debemos construir para seguir siendo competitivos», explicaron los directivos en el mensaje.

Weiss y Cibrowski tildaron la decisión de «difícil» pero necesaria.

«Este es un mensaje duro de recibir en cualquier momento, y especialmente en medio de un ciclo de noticias excepcionalmente intenso. Esta organización está trabajando con todo su corazón para cumplir con nuestra audiencia.

Esta ronda de ceses se suma a lo que parece una tendencia cada vez más fuerte en Estados Unidos a la que se han sumado también otros medios como The Washington Post que despidió a alrededor de un tercio de su equipo. JS