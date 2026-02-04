La borrasca Leonardo deja 3 muertos y miles de evacuados en Marruecos, España y Portugal

Redacción Medioambiente- La borrasca Leonardo causó este miércoles la muerte de tres personas en Marruecos y miles de evacuados, mientras que en España y Portugal aumentaron los desalojos debido a las inundaciones y crecida de los ríos ocasionadas por las intensas precipitaciones.

Dos mujeres y una niña fallecieron este miércoles en la localidad de Beni Arous, en la provincia de Larache, en el noroeste de Marruecos, afectada por el temporal, tras el derrumbe de una vivienda provocado por un deslizamiento de tierra debido a las fuertes lluvias.

Fuentes locales contactadas por EFE y medios marroquíes informaron de que el suceso se produjo como consecuencia de los desprendimientos registrados en la zona en las últimas semanas, debido a las intensas precipitaciones que afectan a la región.

Las víctimas son una mujer de unos veinte años, su hija menor de edad y la hermana de su esposo, mientras que el marido y su madre lograron sobrevivir, aunque resultaron heridos y fueron rescatados por los vecinos, según informó el portal informativo Hespress.

Varias fuentes locales explicaron a EFE que las dos personas heridas sufrieron fracturas, una de ellas de gravedad, y que el suceso se produjo en la aldea remota de Buyariya, cuyas conexiones viales permanecen cortadas debido al temporal.

Las autoridades marroquíes desalojaron a un total de 108.423 personas en los últimos días de zonas inundables debido al riesgo de crecidas de ríos provocadas por las intensas lluvias que afectaron varias localidades del norte de Marruecos y se espera que las precipitaciones continúen este miércoles

En una declaración, el portavoz del Ministerio del Interior marroquí, Rachid Jalfi, indicó que la mayoría de las evacuaciones se realizaron en la norteña provincia de Larache, donde 81.709 personas fueron evacuadas, y en particular en la localidad de Alcazarquivir donde el 85 % de la población fue desalojada o abandonó la ciudad por sus propios medios.

Alcazarquivir, una localidad de unos 120.000 habitantes en la llanura atlántica, es la más afectada por las inundaciones, y el Ejército permanece desplegado desde el jueves pasado para apoyar a los damnificados.

El riesgo persiste debido a la crecida del río Loukkos y del embalse de Oued El Makhazine, uno de los más importantes del país, que en la misma zona superó su capacidad de llenado.

Las demás evacuaciones se realizaron en Sidi Kacem, a 130 kilómetros al noreste de Rabat, con 9.728 personas; en Sidi Slimane, a 100 kilómetros al noreste de Rabat, con 2.853 habitantes; y en Kenitra, a unos 50 kilómetros al norte de la capital, con 14.133 personas evacuadas.

Más de 3.500 personas desalojadas en España

El paso de la borrasca Leonardo por España ocasionó este miércoles en Andalucía (sur del país) el desalojo de más de 3.500 personas, el corte de 52 carreteras y un herido por el derrumbe de una vivienda.

Además, casi 3.800 andaluces se quedaron sin luz y, entre algunos incidentes registrados, la Guardia Civil tuvo que auxiliar a setenta personas en Granada.

El temporal obligó también a cortar por inundaciones y desprendimientos 84 carreteras secundarias, la mayoría en Andalucía, y otras 71 vías se vieron afectadas por la nieve, 5 de ellas de la red principal.

En un aviso especial, la Agencia Estatal de Meteorología pronosticó que la borrasca empezará a debilitarse este viernes aunque se prevé la llegada de una nueva el próximo sábado.

Según las autoridades locales, lo más preocupante son los cauces de los ríos, con 14 en nivel rojo en situación de riesgo extremo, igual que se encuentran 10 embalses, y 31 en nivel naranja.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió en un mensaje den X la «máxima precaución» ante este temporal y que se eviten los desplazamientos innecesarios.

Evacuados, trenes suspendidos e inundaciones en Portugal

Cuando aún se recupera de los daños causados por el temporal Kristin, que causó cinco muertes la semana pasada, Portugal afronta la llegada de Leonardo con numerosas incidencias.

Decenas de personas evacuadas, trenes suspendidos e inundaciones son algunas de las repercusiones de la borrasca a su paso por el país, donde hay situación de alerta en las riberas de los ríos Volga, Águeda, Mondego, Lis, Tajo, Sorraia y Sado.

El comandante de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), Mário Silvestre, apuntó en una rueda de prensa que frente a la caída de árboles debido a la fuerza del viento -que fue la incidencia más frecuente por el temporal Kristin de la semana pasada, que dejó cinco muertos-, con Leonardo han aumentado los problemas por inundaciones.

Precisó que tienen a 53 personas desplazadas de sus hogares en el distrito de Santarém, 145 en Leiria y 53 en Castelo Branco.

La mayoría se notificaron en la región de Lisboa y en el Algarve, en el sur del país.

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), Rui Oliveira, indicó a EFE que de momento no hay que lamentar heridos ni «grandes daños» materiales.

También señaló que se ha activado el nivel máximo de emergencia para que todos los agentes de Protección Civil tengan los medios disponibles para acudir donde las incidencias les reclamen.EFE